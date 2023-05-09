Шмигаль рассказал, когда украинские воины начнут контрнаступление

Украинские силы обороны тщательно готовятся к предстоящему контрнаступлению и начнут его тогда, когда для этого будет подходящее время, чтобы продемонстрировать успех.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сказал Sky News, что долгожданную операцию начнут только тогда, когда придет соответствующее время, но не уточнил, когда это возможно.

"Мы начнем... когда придет соответствующее время, когда будет абсолютно готово... мы начнем контрнаступление немедленно, когда наше военно-политическое руководство примет решение", - сказал Шмигаль.

По его словам, в Украине все очень тщательно готовится, потому что это важная операция, и ВСУ должны продемонстрировать ее успех как украинскому обществу, так и партнерам по всему миру.

Находясь в Британии, Шмигаль также посетил британский военный полигон на равнине Солсбери, чтобы наблюдать за тем, как британские и новозеландские войска помогают обучать украинских новобранцев в рамках британской программы помощи превращению тысяч украинских гражданских в солдат.

По словам Шмыгаля, по возвращении в Украину эти новобранцы также примут участие в контрнаступлении.

В Белом доме на этой неделе оценили, что количество погибших и раненых российских военных в Украине резко возросло, что подчеркивает, насколько упорными стали бои, и свидетельствует о том, что кровавая бойня может стать еще хуже из-за контрнаступления ВСУ.

Президент Чехии Петр Павел призвал Украину не спешить с контрнаступлением, чтобы тщательно подготовиться и избежать ужасных потерь, ведь, по его мнению, другого шанса в этом году не будет. По мнению чешского лидера, некоторые силы могут захотеть подтолкнуть Киев к демонстрации результатов.