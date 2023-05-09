Шмигаль розповів, коли українські воїни розпочнуть контрнаступ

Українські сили оборони ретельно готуються до майбутнього контрнаступу і почнуть його тоді, коли для цього буде відповідний час щоб продемонструвати успіх.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав Sky News, що довгоочікувану операцію розпочнуть лише тоді, коли настане відповідний час, але не уточнив, коли це може бути.

"Ми почнемо... коли настане відповідний час, коли буде абсолютно готово... ми почнемо контрнаступ негайно, коли наше військово-політичне керівництво прийме рішення", - сказав Шмигаль.

За його словами, в Україні все дуже ретельно готується, тому що це важлива операція, і ЗСУ повинні продемонструвати її успіх як українському суспільству, так і партнерам, усьому світі.

Перебуваючи в Британії, Шмигаль також відвідав британський військовий полігон на рівнині Солсбері, щоб спостерігати за тим, як британські та новозеландські війська допомагають навчати українських новобранців у рамках британської програми допомоги з перетворення тисяч українських цивільних на солдатів.

За словами Шмигаля, після повернення в Україну ці новобранці також візьмуть участь у контрнаступі.

У Білому домі на цьому тижні оцінили, що кількість загиблих і поранених російських військових в Україні різко зросла, що підкреслює, наскільки запеклими стали бої, і свідчить про те, що кривава бійня може стати ще гіршою через контрнаступ ЗСУ.

Президент Чехії Петр Павел закликав Україну не поспішати з контрнаступом, щоб ретельно підготуватися та уникнути жахливих втрат, адже, на його думку, іншого шансу цьогоріч не буде. На думку чеського лідера, деякі сили можуть захотіти підштовхнути Київ до демонстрації будь-яких результатів.