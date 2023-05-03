В США побоюються "кривавої бойні" через український контрнаступ - WP

Згідно з оцінками Білого дома на цьому тижні, кількість загиблих і поранених російських військових в Україні різко зросла, що підкреслює, наскільки запеклими стали бої, і свідчить про те, що кривава бійня може стати ще гіршою через контрнаступ ЗСУ.

Про це пише The Washington Post.

Такий сценарій може збільшити і без того приголомшливу кількість військових втрат з обох сторін війни, кажуть аналітики, ця цифра може перевищити 360 000 загиблих і поранених разом узятих з початку війни.

Ці оцінки з'являються в той час, коли США та їхні союзники продовжують надавати Україні постійно зростаючий арсенал зброї, покликаний завдати нищівних втрат російській армії - навіть незважаючи на те, що в приватних розмовах американські чиновники визначили, що контрнаступ Києва, ймовірно, принесе лише "скромні територіальні здобутки", а кровопролиття продовжиться до 2024 року, і жодна зі сторін не здобуде перемоги.

Цього тижня Білий дім, вочевидь, намагаючись показати, що армія Володимира Путіна сильно деградувала, заявив, що лише з грудня близько 20 000 росіян загинули в боях, оскільки Кремль готувався до багатостороннього наступу. Ще 80 000 російських військовослужбовців були поранені за цей час, повідомив журналістам речник Ради національної безпеки Джон Кірбі. Багато з цих жертв сталися в Бахмуті.

Роб Лі, старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики, сказав, що російські війська також зазнали значних втрат під час зимового наступу у Вугледарі, Кремінній, Мар'їнці та інших місцях.

Невідомо точно, скільки втрат понесли українські підрозділи за цей час: Київ тримає цифри в таємниці. Уряд США так само відмовляється розголошувати те, що йому відомо про масштаби втрат України. Витік секретних документів свідчить про те, що з початку вторгнення Росії в боях загинуло до 17 000 українських солдатів. У засекреченому документі йдеться про те, що за перші 12 місяців війни в результаті бойових дій загинуло 42 500 російських солдатів.

Нагадаємо, щоб запобігти витоку таємної інформації і не нашкодити майбутній наступальній операції, Україна приховує деталі весняного контрнаступу, повідомило Politico. Через те, що в мережу було злито засекречені західні військові документи щодо війни в Україні, Київ утримується від надання інформації про майбутній контрнаступ. Зокрема, не поширюють інформацію про терміни, кількість і напрямки військ, які перекинуть на позиції під час визвольних операцій.