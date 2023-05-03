Кремль роздав ЗМІ нову методичку перед контрнаступом ЗСУ, – ISW

Кремль розповсюдив нову методичку з інструкціями російським державним ЗМІ щодо того, як висвітлювати майбутній потенційний український контрнаступ, яка свідчить про те, що РФ планує пом’якшити потрясіння росіян від потенційних успіхів ЗСУ.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що російське опозиційне видання Meduza повідомило 2 травня, що отримало інструкцію, яка нібито вказує російським державним ЗМІ "не знижувати очікувань щодо оголошеного українського контрнаступу" або стверджувати, що Україна не готова до контрнаступу.

Замість цього пропагандистам наказали зосередитися на допомозі Заходу в галузі безпеки та підтримки України.

Meduza повідомила також, що джерела, близькі до адміністрації лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна, заявляють що мета таких інформаційних настанов - дозволити Кремлю оголосити про воєнну перемогу у разі невдачі українського контрнаступу та обґрунтувати успішний контрнаступ ЗСУ, стверджуючи, що втрати РФ будуть зрозумілі, оскільки "весь Захід зосередив величезні зусилля на фронті".

На думку аналітиків ISW така методичка свідчить про те, що Кремль готується – якщо не очікує – успіхів України та планує пом’якшити деморалізацію в російському інформаційному просторі.

"Це важлива російська адаптація попередніх українських контрнаступів у Херсоні та Харкові, які спричинили драматичні потрясіння та деморалізацію як у російській армії, так і в російському інформаційному просторі, яку Кремль, ймовірно, прагне пом’якшити", - підкреслюють в ISW.

Зауважимо, армія країни-агресора РФ в очікуванні контрнаступу ЗСУ активно риє окопи та встановлює укріплення на окупованих територіях України. Наразі найбільш укріпленими районами є Запорізька область та "ворота" до Криму.