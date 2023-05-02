В ISW пояснили, чому РФ почала активніше розповідати про ракетні атаки на Україну

Міністерство оборони країни-агресора РФ активно повідомляє про ракетні удари по території України, щоби знизити рівень занепокоєння в російському інформаційному просторі щодо майбутнього українського контрнаступу.

Про це йдеться у звіті Інститутуту вивчення війни (ISW).

Аналітики навели інформаційні повідомлення української та російської сторін про черговий масштабний ракетний удар по Україні, який РФ здійснила у ніч з 30 квітня на 1 травня.

Генштаб ЗСУ повідомив, що дев'ять стратегічних бомбардувальників Ту-95 і два Ту-160 вилетіли з Мурманської області і поблизу Каспійського моря та випустили по Україні 18 крилатих ракет Х-101/555. Українська протиповітряна оборона збила 15 із них.

Міноборони РФ 1 травня заявило, що удари були націлені на українські військово-промислові об'єкти , щоб запобігти можливому виробництву зброї. Водночас російські військові блогери стверджували, що ракети вразили українські системи протиповітряної оборони та транспортний вузол у Павлограді Дніпропетровської області.

Речник Військово-повітряних сил України Юрій Ігнат зауважив, що той факт, що Ту-95 і Ту-160 несли набагато менше ракет, ніж їхнє максимальне завантаження, свідчить про те, що РФ продовжує боротися з нестачею боєприпасів.

Також аналітики зазначили, що геолокаційні кадри з Павлограда підтверджують, що одна з ракет влучила в Павлоградський хімічний завод та спричинила потужний вибух від удару.

"Нещодавно Міноборони Росії змінило свою риторику та широко інформує про свої ударні кампанії, ймовірно, намагаючись показати проактивний підхід на тлі щораз більшого занепокоєння в російському інформаційному просторі щодо українського контрнаступу", – підкреслюють аналітики ISW.

Раніше ISW повідомляв, що Володимир Путін і Міноборони РФ або приховували, або ретельно анонсували зміни в командуванні протягом всієї війни в Україні, щоб захистити себе від критики, знайти цапів-відбувайлів за військові невдачі, заспокоїти російський інформаційний простір або об'єднати зусилля, щоб продати незначні територіальні здобутки як оперативні перемоги.