Три турецьких порти стали хабами з реекспорту російських нафтопродуктів до ЄС - дослідження

Після заборони у лютому 2023 року імпорту російських нафтопродуктів до країн Євросоюзу та "Великої сімки" до кінця лютого 2024 року ЄС імпортував 5,16 мільйона тонн нафтопродуктів на суму 3,1 мільярда євро з турецьких портів Джейхан, Мармара Ереглісі та Мерсін.

Одночасно ж ці три порти значно наростили за рік обсяг імпорту нафтопродуктів з Росії. Про це свідчать результати дослідження Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) та Центру вивчення демократії (CSD).

86% вартості нафтопродуктів, імпортованих через ці три порти, припало саме на російську продукцію. Загалом Туреччина за трохи більше року (з 5 лютого 2023 до кінця лютого 2024 року) імпортувала нафтопродуктів з РФ на 17,6 мільярда євро - в 2,05 рази більше за аналогічний показник роком раніше. Це склало 81% від загального обсягу імпортованих Туреччиною нафтопродуктів.

Натомість внутрішнє споживання нафтопродуктів у Туреччині зросло у 2023 році лише на 8%, а от морський імпорт нафтопродуктів у країну зріс на 56%, що свідчить про те, що Туреччина стає центром реекспорту нафтопродуктів, а не просто задовольняє зростання внутрішній попит, зазначають дослідники.

Попри те, що Туреччина має власні нафтопереробні потужності, а турецькі компанії також можуть перепродавати в ЄС і неросійське паливо, дані вказують на те, що значні обсяги російського палива фактично не залишаються в країна, а слідують далі.

Зокрема, показовим прикладом є нафтовий термінал "Торос Джейхан", який у травні 2023 року отримав 26,9 тисячі тонн газойлю з Новоросійська, що стало першрю операцією імпорту цього продукту за три місяці. Вже через десять днів аналогічний обсяг газойлю було відправлено з терміналу на нафтопереробний завод MOH Corinth у Греції.

Причому саме Греція була імпортером нафтопродуктів майже виключно зі згаданих трьох портів і одночасно країною-найбільшим таким імпортером в цілому. Інші ж країни Євросоюзу імпортували паливо переважно з порту Аліага у провінції Ізмір, через який проходить найбільший обсяг експорту нафтопродуктів з Туреччини, чому, однак є пояснення - біля нього розташовано НПЗ STAR.

Загалом порт Джейхан, що має обмежене автомобільне та залізничне сполучення з НПЗ, імпортував за вказаний період 3,02 мільйона тонн нафтопродуктів, з яких 92% (2,7 мільйона тонн вартістю 1,9 мільярда євро) були з Росії.

За цей же період загальний експорт порту склав 3,6 мільйона тонн на 2,1 мільярда євро. Переважна більшість цього обсягу нафтопродуктів (3,2 мільйона тонн на 1,9 мільярда євро) було відправлено до ЄС.

Окрім Греції, з Джейхану активно поставляються нафтопродукти (головним чином дизпаливо) до Нідерландів. Інші два згаданих порти також протягом року наростили як імпорт нафтопродуктів з РФ, так і експорт їх в інші країни.

Як Росії вдається експортувати нафтопродукти попри санкції

Дослідження виявило, що деякі європейські компанії, ймовірно, обходили санкції на російські нафтопродукти. Зокрема, вони могли імпортувати російське паливо, яке було змішане з іншими нафтопродуктами або реекспортоване через турецькі нафтосховища. Тобто російські нафтопродукти були спочатку доставлені до Туреччини, а далі перепродані та відправлені до Європи під виглядом турецьких або інших товарів.

Санкції ЄС дозволяють купувати "змішане" паливо, якщо воно позначене як неросійське, і дослідження CREA та CSD виявило, що Росія, ймовірно, використовує цю лазівку для постачання свого перемаркованого палива до ЄС через турецькі порти.

"Російський експорт нафтопродуктів до Туреччини приніс 5,4 мільярда євро податкових надходжень до кремлівської військової скарбниці, уможливлюючи продовження повномасштабного вторгнення Москви в Україну", - вказують дослідники.

Нагадаємо, у грудні 2022 року почало діяти ембарго на поставки російської нафти до країн ЄС, водночас на поставку російської нафти до третіх країн було введено цінове обмеження в 60 доларів за барель. З лютого 2023 року були введені аналогічні санкції на російські нафтопродукти.

Готуючись до санкцій, росіяни сформували тіньовий флот зі старих танкерів , а також диверсифікували збут головним чином до азійських країн. Крім цього, використовуючи тіньовий флот та схеми перевантаження сирої нафти у відкритому морі, росіяни неодноразово порушували ембарго на поставки нафти в ЄС . Це дозволило Кремлю уникнути суттєвої втрати доходів від санкційних обмежень та зберегти здатність вести війну проти України.