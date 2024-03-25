Американська нафтосервісна компанія SLB не планує йти з ринку Росії

Нафтосервісна група SLB, штаб-квартира якої знаходиться в США, не збирається залишати російський ринок.

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Про це заявив виконавчий директор SLB Олівʼє Ле Пеш, передає Forbes з посиланням на Financial Times.

Він заявив, що компанія поки не вирішила, чи брати приклад з двох своїх найбільших конкурентів - Baker Hughes і Halliburton, з приводу продажу активів у Росії, і наразі дотримується контрактів з клієнтами.

"Коли ми ухвалимо рішення, ми оприлюднимо це, якщо знадобиться. Але зараз рішення поки немає", – сказав Ле Пеш.

Видання пише, що SLB чинить опір тиску українського уряду та правозахисних груп, які вимагають виходу з Росії. Вони стверджують, що присутність компанії в країні допомагає генерувати доходи від нафти, які використовуються для підтримки військових зусиль РФ.

"Там команда працює автономно… Ми захищаємо наші активи, це наш пріоритет. Ми захищаємо наших людей", – заявив виконавчий директор SLB в інтервʼю.

Разом з тим, за його словами, SLB з липня ввела заходи контролю, "щоб запобігти і заборонити будь-які постачання та підтримку технологій" до Росії. На думку Ле Пеша, цей крок у довгостроковій перспективі погіршить здатність країни розробляти деякі її морські нафтові родовища.

Нагадаємо, ще в березні 2022 року SLB пішла на добровільні заходи щодо скорочення своєї діяльності в РФ і оголосила, що не робитиме нових інвестицій у Росію і не впроваджуватиме там нові технології.

Зазначимо також, що у квітні 2023 року Національне агентство України із запобігання корупції внесло SLB до переліку міжнародних спонсорів війни. У ньому заявили, що компанія після вторгнення Росії в Україну "не тільки не засудила військові дії агресора, а й розширила свій бізнес на його території" і працює з "Газпромом", "Роснафтою" та "Лукойлом", які перебувають під санкціями США.

А у липні 2023 року стало відомо, шо SLB, реагуючи на розширення міжнародних санкцій проти Росії, повністю припиняє постачання продукції та технологій до цієї країни. Проте, на відміну від своїх конкурентів, вона, як і раніше, зберігає присутність у країні.

Ле Пеш зазначив, що SLB діє "відповідно до міжнародних санкцій та експортних обмежень". Також він додав, що компанія, як і раніше, підтримує міжнародне співтовариство, засуджуючи та закликаючи до припинення війни в Україні.

Закриття реєстру "міжнародних спонсорів війни"

Зауважимо, що заява про невихід компанії SLB з російського ринку прозвучала на тлі того, що Кабінет міністрів вирішив закрити реєстр "міжнародних спонсорів війни".

У Кабміні зазначили, що під час засідання було заслухано інформацію МЗС про численні звернення представників дипломатичного корпусу країн-партнерів з приводу відсутності нормативної бази для існування списку "міжнародних спонсорів війни". Крім того, Міністерством юстиції наголошено на неприйнятності поширення від імені держави такої інформації без врегулювання питань на законодавчому рівні.

В РНБО натомість зауважили, що необхідності в додаткових інституціях щодо реалізації державної санкційної політики немає, оскільки вся вичерпна інформація з цього питання включена до "Державного реєстру санкцій".

В свою чергу у НАЗК визнали, що дійсно існує питання подальшого функціонування списку.

Зауважимо, НАЗК вже два роки самостійно визначає, які компанії є "міжнародними спонсорами війни". Іноді це створює Україні проблеми з іншими державами – Угорщиною (через OTP Bank), Австрією (через Raiffeisen Bank), Китаєм та Грецією. Тому відомство призупинило процес внесення компаній до переліку міжнародних спонсорів війни.

Спонсори війни: який вплив має перелік?

До списку міжнародних спонсорів війни НАЗК вносить міжнародні компанії неросійського походження, які надають непряму підтримку військовим зусиллям РФ (наприклад, сплачують податки, постачають важливі товари, сприяють російській пропаганді чи мобілізаційній кампанії).

У перелік включено понад 40 фірм. Зокрема, йдеться про Alibaba, Philip Morris, Unilever, Procter&Gamble та Xiaomi.

На своєму сайті НАЗК пише, що позначення компанії міжнародним спонсором війни є лише репутаційним, а "суддею, присяжними та катом" має бути світова спільнота.

Щоб Агентство виключило ту чи іншу фірму з переліку, вона повинна вийти з російського ринку (чи припинити ведення бізнесу з РФ) або: