Удари українських БПЛА негативно вплинули на нафтопереробні потужності РФ, - британська розвідка

Розвідка Великої Британії провела аналіз, як атаки українських безпілотників по об'єктах у РФ вплинули на нафтопереробну галузь Росії.

Про це йдеться у свіжому огляді Міноборони Великої Британії.

У відомстві зазначають, що цілком ймовірно, що нафтопереробні потужності Росії були тимчасово скорочені через багаточисельні удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах (НПЗ) по всій Росії.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 09 March 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/PS5XNUKusV #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/okgtpl7jW8 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 9, 2024

1 березня 2024 року Росія запровадила шестимісячну заборону на експорт бензину для стабілізації цін на внутрішньому ринку на фоні зростання попиту.

"Постановою уряду РФ від 29 лютого 2024 року №243 відновлюється експортне ембарго, яке діяло з 21 вересня 2023 року до 17 листопада 2023 року", - йдеться в повідомленні.

У розвідці наголошують, шо заборона на експорт знизить тиск на поставки і дозволить Росії провести ремонт її НПЗ. Ремонт, вірогідно, займе більше часу, ніж зазвичай, оскільки західні санкції перешкоджають імпорту деяких необхідних компонентів.

"Російський уряд буде особливо чутливим до зростання цін на бензин і інші товари повсякденного попиту напередодні президентських виборів у Росії, які відбудуться 15-17 березня", - підсумували в британському Міноборони.

Які цілі будуть досягнуті внаслідок обстрілів російських НПЗ

Як писало Delo.ua у статті "Атаки на російські НПЗ. Чи змусить це Кремль піти з України", удари по російських нафтопереробних заводах дають можливість досягнути одразу двох цілей.

По-перше, це знижує відвантаження високомаржинальних нафтопродуктів і таким чином знижує надходження коштів до російського бюджету.

По-друге, пальне необхідно російській армії, тому паливний колапс в Росії міг би знизити здатність країни-агресора вести агресивну війну в Україні. Проте досягти цих цілей буде непросто, оскільки обсяги нафтопереробки в Росії є доволі значними.

Наразі оцінити обсяги збитків російських НПЗ є досить складною задачею, оскільки російські держкомпанії зі зрозумілих причин не будуть публікувати такі дані. Оцінити реальну шкоду нафтопереробному сектору можна буде лише відслідковуючи обсяги постачання російських нафтопродуктів у майбутньому. Проте можна констатувати, що в умовах санкцій росіянам буде досить складно відновлювати вже пошкоджені потужності.

Фото: ua.depositphotos.com