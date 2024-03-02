Болгарія повністю відмовилася від російської нафти

Болгарія з 1 березня припинила імпорт російської нафти, у такий спосіб достроково завершуючи чинне для неї до кінця 2024 року звільнення від заборони на ввезення цього енергоресурсу з РФ.

Про це повідомляє болгарське інформаційне видання "БГНЕС".

Повне зупинення імпорту російської нафти

Болгарія і кілька інших країн Євросоюзу були звільнені від заборони на імпорт нафти з Росії до кінця 2024 року, однак уряд республіки вирішив відмовитися від російської сировини достроково.

Зазначається, що 1 березня набуло чинності рішення парламенту Болгарії ухвалене наприкінці 2023 року.

Згідно з ним було затверджено графік, за яким передбачалося скорочення імпорту вдвічі з 1 січня, з 1 лютого - до 25 відсотків, а повне його зупинення - з 1 березня.

Єдиний НПЗ у Болгарії належить компанії"Лукойл". Потужність заводу в Бургасі - 8,8 млн тонн. Компанія також управляє мережею з понад 500 АЗС у країні.

Болгарський НПЗ "Лукойл-Нафтохім" не ввозить російську сировину від початку цього року, і це ніяк не вплинуло на економіку держави.

Нагадаємо, в рамках дев'ятого пакету санкцій ЄС проти РФ було прийнято рішення, що дозволило Болгарії, Угорщині, Чехії та Словаччині експортувати продукти переробки російської нафти. Ці три країни блоку отримали відстрочку від застосування ембарго щодо постачання російської нафти.

Наразі залишаються три країни ЄС, які отримують російську нафту. Це Угорщина, Словаччина та Чехія – вони здійснюють імпорт через трубопровід "Дружба".

Яка ситуація з газом

10 грудня Сербія та Болгарія завершили будівництво газопроводу, метою якого є зменшення залежності від російського газу шляхом диверсифікації поставок.

У жовтні Болгарія запровадила податок на російський природний газ, який транзитом проходить через її територію до країн Євросоюзу.

Сума податку становить 20 болгарських левів ($10,76) за мегават-годину газу російського походження. Це приблизно 20% від ціни еталонного європейського газу, що продається у регіональному центрі Амстердама.