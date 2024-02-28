РФ може втратити найбільшого покупця нафти через санкції США

Нові санкції США проти країни-агресора РФ загрожують обвалом продажів російської нафти в Індію, найбільшого покупця російської морської нафти, і ускладнюють спроби індійських державних нафтопереробників забезпечити щорічні угоди щодо поставок.

Про це повідомляє Reuters.

Видання нагадує, що 23 лютого Вашингтон запровадив санкції з нагоди другої річниці вторгнення Москви в Україну та у відповідь на смерть опозиціонера Олексія Навального.

Санкції націлені на провідну російську танкерну групу "Совкомфлот", яку Вашингтон звинуватив у причетності до порушення обмеження цін G7 на російську нафту, а також на 14 танкерів сирої нафти, пов'язаних з "Совкомфлотом".

Джерела видання повідомили, що індійські нафтопереробники стурбовані останніми санкціями, які створять "проблеми" з отриманням суден для російської нафти та можуть підняти фрахтові ставки. Це може звузити дисконт на нафту, яка купується у трейдерів і російських компаній.

Крім того, Москві, можливо, доведеться вигадувати, як захиститися від ризику подальших санкцій та обходити існуючі обмеження, що додає невизначеності для трейдерів.

Індія рідко купувала російську нафту до 2022 року через високі транспортні витрати, але нафтопереробники третьої за величиною країни-імпортера нафти в світі тепер є великими покупцями, отримуючи вигоду від нижчих цін після того, як Європа заборонила імпорт російської нафти.

У 2023 році Росія стала найбільшим постачальником нафти в Індію. Завдяки строковим угодам і закупівлям на спотовому ринку південноазіатська країна імпортувала близько 1,66 мільйона барелів російської нафти на день у 2023 році порівняно із середніми 652 000 барелів на день у 2022 році.

Наразі державні нафтопереробні компанії Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp і Hindustan Petroleum Corp ведуть спільні переговори з великою російською компанією "Роснефть" щодо щорічної угоди щодо забезпечення сукупного обсягу до 400 000 барелів на добу російської нафти, головним чином марки Urals.

Джерела видання повідомили, що кінцеві обсяги за запланованими строковими угодами залежать від умов оплати та знижок, які запропонує РФ

Натомість представник індійського уряду повідомив, що Індія продовжить купувати російську нафту лише в тому випадку, якщо вона продаватиметься нижче верхньої межі ціни на несанкційних суднах.

Індія відмовляється від російської нафти

Раніше повідомлялося, що Індія, яка була найбільшим імпортером російської нафти, скоротила закупівлі в РФ, а індійські державні нафтопереробні заводи планують нарощувати закупівлі нафти із Саудівської Аравії.

Індія, третій за величиною імпортер і споживач нафти у світі, активно закуповувала російську нафту зі знижкою.

За 2022 рік країна заощадила близько 5 мільярдів доларів внаслідок закупівлі підсанкційної сирої нафти з Росії. Тоді як у 2021 році російська нафта становила лише 2% річного імпорту нафти в Індію.

Але наразі один із найприбутковіших шляхів торгівлі нафтою в Росії з моменту запровадження санкцій Заходу через війну в Україні стикається з серйозною проблемою через недоліки платежів у валюті.

Раніше повідомлялося, що в Індії затримали оплату щонайменше семи партій російської нафти, поставленої місцевим нафтопереробним заводам, так як влада Індії незадоволена проведенням оплати в юанях замість рупій.

Нещодавно індійська нафтопереробна компанія Bharat Petroleum Corp (BPCL.NS) відмовилась купувати російську сиру нафту сорту Sokol, оскільки банки-посередники відмовляються проводять платежі через санкції.