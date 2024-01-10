Показники сягають рекорду. Росія наростила буріння нафтових свердловин, – Bloomberg

Протягом перших 11 місяців 2023 року Росія пробурила нафтовидобувні свердловини загальною глибиною 28,1 тис. км, що було близько до побиття рекорду 2022 року, коли показник становив 28,4 тис. кілометрів. Про це пише Bloomberg із посиланням на дані в галузі.

Як зазначає агентство, бум активності відбувся разом із відновленням обсягу й вартості російського експорту нафти. Це яскраво показує, як промисловість викопного палива в країні була ключовим джерелом коштів для війни РФ проти України.

Однак шалені темпи буріння фіксуються на тлі досить статичного видобутку й також є ознакою деяких довгострокових проблем, які можуть виникнути в нафтовому секторі РФ в результаті міжнародної ізоляції. Промисловість докладає більше зусиль, щоб зберегти видобуток зі своїх найстаріших свердловин, тоді як нові проекти, які підтримуватимуть процес у найближчі десятиліття, повинні адаптуватися до зміни обставин у країні-агресорці.

За весь 2023 рік експлуатаційне буріння в Росії може досягнути 30 тис. кілометрів. Таке збільшення відбувається попри тиск західних країн на енергетичну галузь країни, яка є ключовим джерелом коштів для війни.

Санкції проти Росії: "стеля" для нафти

У грудні 2022 року G7, Європейський Союз та Австралія почали обмежувати ціну на нафту, яка постачається морським транспортом з Росії. "Стелю" встановили на рівні 60 доларів за барель.

У Міністерстві фінансів США тоді зазначали, що такий крок має обмежити доходи, які Росія отримує для фінансування війни проти Україні, й одночасно зберегти надійне постачання нафти на світові ринки.

А в українському уряді виступали за зменшення ліміту до 45 чи навіть до 30 доларів за барель.

За даними CREA (Центру досліджень енергетики та чистого повітря), Росія протягом року після введення "стелі цін" на нафту недоотримала близько 34 млрд євро, що знизило її доходи від експорту цього палива на 14%. Однак країна-агресорка продавала нафту вище максимальної ціни, одночасно збільшуючи обсяги експорту покупцям, які не вводять санкції.

Як писало Bloomberg у грудні 2023-го, щомісячний дохід Москви від експорту нафти на той момент був більшим, ніж до початку повномасштабної війни проти України.