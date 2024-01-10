Показатели доходят до рекорда. Россия нарастила бурение нефтяных скважин, – Bloomberg

В первые 11 месяцев 2023 года Россия пробурила нефтедобывающие скважины общей глубиной 28,1 тыс. км, что было близко к побитию рекорда 2022 года, когда показатель составлял 28,4 тыс. километров. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные отрасли.

Бум активности произошел вместе с восстановлением объема и стоимости российского экспорта нефти. Это показывает, как промышленность ископаемого топлива в стране была ключевым источником средств для войны РФ против Украины.

Однако безумные темпы бурения фиксируются на фоне достаточно статической добычи также являются признаком некоторых долгосрочных проблем, которые могут возникнуть в нефтяном секторе РФ в результате международной изоляции. Промышленность прилагает больше усилий, чтобы сохранить добычу из своих старейших скважин, тогда как новые проекты, которые будут поддерживать процесс в ближайшие десятилетия, должны адаптироваться к изменению обстоятельств в стране-агрессоре.

За весь 2023 год эксплуатационное бурение в России может достигнуть 30 тыс. км. Такое увеличение происходит, несмотря на давление западных стран на энергетическую отрасль страны, которая является ключевым источником средств для войны.

Санкции против России: "потолок" для нефти

В декабре 2022 года G7, Европейский Союз и Австралия начали ограничивать цену на нефть, поставляемую морским транспортом из России. "Потолок" установили на уровне 60 долларов за баррель.

В Министерстве финансов США тогда отмечали, что такой шаг должен ограничить доходы, которые Россия получает для финансирования войны против Украины, и одновременно сохранить надежные поставки нефти на мировые рынки.

А в украинском правительстве выступали за уменьшение лимита до 45 или даже до 30 долларов за баррель.

По данным CREA (Центра исследований энергетики и чистого воздуха), Россия в течение года после введения "потолка цен" на нефть недополучила около 34 млрд евро, что снизило ее доходы от экспорта этого топлива на 14%. Однако страна-агрессор продавала нефть выше максимальной цены, одновременно увеличивая объемы экспорта покупателям, не вводящим санкции.

Как писало Bloomberg в декабре 2023-го, ежемесячный доход Москвы от экспорта нефти на тот момент был больше, чем до начала полномасштабной войны против Украины.