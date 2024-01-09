Год упущенных возможностей. Почему союзникам не удалось ограничить нефтегазовые доходы России и как можно изменить ситуацию в 2024 году

Год санкционного давления против российской нефти как основного источника доходов страны-агрессора не привел к желаемому результату и не остановил войну. Россияне успешно адаптировались к ограничению наших западных союзников и сохранили способность вести агрессивную кампанию в Украине. Несмотря на разочарование работу над ошибками должна сделать и Украина и ее союзники, а закручивание санкционных гаек в следующем году может стать фактором, который позволит предотвратить затяжную войну.

Спустя год после того, начало действовать эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского союза, а также ценовое ограничение в 60 долларов за баррель на поставку российской нефти в третьи страны . Этот пакет санкций можно считать самым перспективным санкционным инструментом, который при надлежащем применении мог существенно ограничить способность страны-агрессора вести агрессивную военную кампанию в Украине. Учитывая значительную зависимость российского бюджета именно от нефтегазовых доходов, сокращение потока нефтедолларов в той мере, в какой оно планировалось еще весной 2022 года, привело бы к существенному сокращению доходов в российский бюджет в целом, и могло бы поставить Кремль в очень затруднительное положение.

Конечно, россияне имели время и возможность подготовиться к нефтяным санкциям, позаботившись о диверсификации сбыта и сформировав теневой флот . В то же время уже весной после того, как нефтяные санкции уже дали первые результаты, начали фиксировать многочисленные нарушения в том числе эмбарго на поставки российской нефти в страны ЕС . Больше всего отличились греческие перевозчики российской нефти и турецкие компании, которые помогали россиянам поставлять нефть и нефтепродукты с помощью схем реэкспорта. Кроме того, торгуя углеводородами через дочерние предприятия в третьих странах россияне получили возможность также обходить прайскепы в 60 долларов/баррель. А благоприятная конъюнктура на рынке и цена на нефть марки Brent, достигавшая 95 долларов за баррель, вообще позволила Кремлю открыто торговать нефтью с Индией и Китаем по цене выше прайскепов.

Конечно, ближе к зиме ситуация несколько улучшилась. Цена на нефть эталонной марки Brent опустилась ниже $80 за баррель, после чего цена на российскую нефть Urals начала торговаться в рамках установленных ограничений. Вместе с тем США наложили санкции на греческих судовладельцев , которые помогали россиянам обходить санкции, что привело к панике среди греческих перевозчиков и массовым отказам работать с российской нефтью . Совет ЕС 18 декабря принял очередной 12 пакет санкций, который вводит более жесткий механизм контроля за соблюдением нефтяных санкций . Поэтому можно считать, что в конце года союзники все же проделают некоторую работу над ошибками и довольно решительно настроены на закручивание санкционных гаек.

Однако не стоит недооценивать и россиян, которым в уходящем году удалось адаптироваться к наиболее тяжелым санкционным ограничениям, научиться их обходить, а также сохранить основной источник финансирования войны в Украине. Поэтому с учетом прогноза роста цен на нефть в следующем году , а также истощения, а также недавние сложности, связанные с одобрением. долгосрочной поддержки Украины основными союзниками усиление контроля за соблюдением эмбарго и ценового потолка на нефть в следующем году может стать для нашей страны вопросом выживания.

Из-за равнодушия Запада мы потеряли год

По мнению бывшего директора по коммуникациям Нафтогаза Максима Белявского, 2023 год в целом стоит охарактеризовать, как год упущенных возможностей с точки зрения санкционного давления на государство-агрессора. Как результат недавно рейтинговое агентство FITCH проанализировало влияние санкций на российский нефтяной сектор и дословно пришло к выводу, что российский экспорт остается устойчивым.

«В общем, я считаю, что пассивность в коммуникационной и регуляторной плоскости, к сожалению, позволила России обогатиться и соответственно увеличить расходы на террористическую армию. На мой взгляд, пассивность партнеров продиктована отсутствием нежелания выходить из зоны комфорта”, - говорит Белявский.

Как один из последних примеров безразличия, он приводит то, что в ЕС не смогли принять решение о запрете продажи танкеров для России в 12 пакете санкций. Если раньше в планах было полностью запретить продажу танкеров в страну-агрессор, то после обсуждения эта норма была заменена необходимостью отчитываться о таких продажах. Кроме этого, Белявский отмечает, что Еврокомиссия никоим образом не отреагировала на то, что Венгрия договорилась с Сербией о строительстве новой ветки нефтепровода Дружба, которым, несмотря на санкции, будет поставляться российская нефть.

«Поэтому, в следующем году, по меньшей мере, нужно исправить пробелы и все же уменьшить вдвое потолок на русский сорт URALS. Для скорейшей победы над кремлевским режимом нам нужны новые действенные санкции против нефтяного сектора России”, - отмечает Белявский.

Готов ли ЕС латать дыры в санкциях

Эксперт проектов DiXi Group и специалист по энергобезопасности Ольга Лапенко говорит, что готовность "латать дыры" в санкциях против российской федерации наблюдается уже давно. К примеру, в декабре российские СМИ пестрили заголовками о том, что нефтегазовые доходы, по данным Минфина, не оправдали надежд. Доходы российского бюджета упали на 41% по сравнению с октябрем. Официально это объясняется тем, что нефтяные компании в октябре уплатили налог на дополнительный доход за 3-й квартал, однако можно посмотреть данные российского минфина за 11 месяцев 2023 года, четко указывающие на то, что доходы Кремля от продажи нефти и газа упали на 23 ,3% по сравнению с 2022 годом.

"То есть действие санкций выглядит следующим образом: после введения ценового "потолка" Российская федерация потеряла часть доходов, однако активно начала строить теневой флот и перераспределять свои ресурсы, параллельно с этим ведущие политическую работу по влиянию на общий объем добычи нефти в мире с целью повышения цены. Частично россиянам это удалось: цена на марку Brent вплотную приблизилась к 95 долларов за баррель. Однако это не продолжалось долго. Уже в декабре российская Urals вернулась в свою клетку ниже 60 долл./барр., в которую ее совместными усилиями загоняют страны коалиции”, - говорит Лапенко.

Кроме того, эксперт отмечает, что решительность партнеров Украины можно также оценить по последним сообщениям:

сразу несколько греческих судоходных компаний прекратили транспортировку российской нефти во избежание санкций со стороны США;

против трех компаний из разных стран и трех судов, участвовавших в схемах продажи российской нефти выше установленных ценовых ограничений, уже введены санкции;

ЕС согласовал и принял 12 пакет санкций , в котором предусмотрено усиление контроля за соблюдением режима предельных цен.

“Учитывая это, не стоит говорить, что санкции не работают. Они скорее не работают так, как предполагалось, и как бы хотелось нам. Решительность стран-союзников сейчас очевидна, поэтому ожидаем новых шагов по усилению санкций, в частности, применения санкций против нарушителей эмбарго и постепенного снижения ценового “потолка”. Наша задача – продолжать влиять на партнеров для того, чтобы давление на российскую федерацию не ослабевало, и агрессор лишился источников финансирования войны”, - отмечает Лапенко.

Усиление санкционного давления

Конечно, ближе к концу года союзники проявили готовность усиливать контроль над соблюдением санкций. В октябре США ввели санкции против судов , перевозивших российскую нефть и действовавших в российских территориальных водах, что вызвало беспокойство греческих судовладельцев и массовый отказ от сотрудничества с российскими компаниями .

В свою очередь в 18 декабря Совет ЕС одобрил 12 пакет санкций против России , который помимо новых ограничений содержит положения, которые должны поддержать выполнение нефтяных санкций. Речь идет об усиленном механизме обмена информацией позволит лучше идентифицировать суда и организации, совершающие обманчивые действия, такие как перемещение с судна на судно, используемое для сокрытия происхождения или назначения груза и манипуляций при транспортировке российской сырой нефти и нефтепродуктов.

Совет также решил ввести правила уведомления о продаже танкеров любой третьей стране, чтобы сделать их продажу и экспорт более прозрачными, в частности, в случае подержанных транспортных средств, которые могут быть использованы для уклонения от запрета на импорт российской сырой или нефтепродуктов и ограничения цен на G7.

То есть речь, скорее всего, идет об инструментах, которые позволят мониторить пути обхода санкций, а также выявление и отслеживание основных контрагентов, которые помогают обеспечивать деятельность таких путей обходе с возможностью дальнейшего привлечения их к ответственности. Однако ключевым фактором, который позволит усилить финансовое давление на Россию, будет именно готовность органов юстиции западных союзников налагать санкции на тех, кто поддерживает кремлевский режим.

Кроме этого, многое будет зависеть и от того, как будут развиваться события на нефтяных рынках в следующем году. Если мировой экономике удастся набрать обороты, это приведет к спросу на энергоресурсы, а цена на нефть вырастет. В уходящем году россиянам удавалось успешно обходить санкции и неплохо зарабатывать именно тогда, когда цена на нефть была на пиковых значениях.

По существующим прогнозам на Уолл-Стрит в следующем году цены на нефть могут продолжить возрасти до средних значений 85 долларов за баррель эталонной марки Brent. Главным локомотивом потребления и драйвером роста цен может стать китайская экономика, являющаяся крупным потребителем российских углеводородов. В то же время, Россия вместе со странами ОПЕК+ с лета этого года постепенно сокращает добычу и планирует продолжить сокращение в первом квартале 2024 года. В то время как свое присутствие на мировом нефтяном рынке наращивают США, добыча которых достигает рекордных значений. В том случае, если рост спроса будет сдержанным, а на рынке будет профицит, как прогнозируют некоторые аналитики страны США, смогут вытеснить россиян с рынка, что приведет к дополнительным потерям бюджета агрессора.

В любом случае, контроль над соблюдением нефтяных санкций и ограничение доходов Кремлевского режима должен оставаться ключевой задачей для нашей дипломатии не менее важной, чем западная помощь. Это позволит ограничить финансовую способность Кремля и позволит предотвратить затяжную войну, которой кремлевский диктатор пугает мир.