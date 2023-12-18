Аналитики Уолл-стрит дали прогноз по ценам на нефть в 2024 году

Аналитики Уолл-стрит уверены, что в 2024 году цены на нефть будут восстанавливаться, но этот рост будет незначительным.

Об этом сообщает Bloomberg.

По прогнозу пяти крупных американских инвестиционных банков, цена нефти Brent в 2024 году будет установлена на среднем уровне около $85 за баррель по сравнению с текущим уровнем $76,6 за баррель.

Самая низкая оценка Citigroup – эксперты этого конгломерата ожидают среднюю цену в 2024 году на уровне $75 за баррель. У аналитиков Goldman Sachs самая высокая прогнозная цена - $92 за баррель.

По прогнозам, в 2024 году мировой спрос на нефть продолжит расти по сравнению с рекордными показателями этого года, особенно благодаря увеличению спроса Китая.

Вместе с тем эксперты имеют разные точки зрения относительно размеров роста спроса и того, насколько он будет удовлетворен увеличением поставок нефти.

Прогнозы аналитиков по ценам на нефть оказались более осторожными по сравнению с прошлым годом. В декабре 2022 года Citigroup прогнозировал, что средняя стоимость нефти марки Brent в текущем году составит примерно $80 за баррель, что в конце концов было достаточно точным прогнозом.

Несколько аналитиков рынка ожидали, что цены на нефть снова достигнут уровня $100 за баррель в 2023 году, но их прогнозы не оправдались из-за увеличения добычи в США, Гайане и Иране. В 2023 году максимальные значения фьючерсов на нефть марки Brent были зафиксированы на торгах 28 сентября и составили всего $97,69 за баррель.

В Citigroup прогнозируют, что на мировом рынке нефти в 2024 г. будет наблюдаться профицит. Эксперты предостерегают, что рост спроса на нефть в мире ограничивается экономическими трудностями, энергетическим переходом и большим объемом поставок из США. Поэтому банк ожидает, что ОПЕК+ может быть вынуждена сохранять более глубокие ограничения по добыче, чтобы удержать цены на текущих уровнях. В Citigroup рассчитывают на стабилизацию цен на нефть в 2024 году.

Аналитик JPMorgan Chase Наташа Канева предполагает, что в 2024 году средняя цена на нефть составит $83 за баррель. С июня банк ожидал, что средняя цена нефти в 2023 году будет на уровне $81 за баррель, что близко к фактическому среднему показателю в $82,3.

Эксперт Morgan Stanley Мартин Ретс прогнозирует, что в 2024 году стоимость Brent составит в среднем $85 за баррель, а Франсиско Бланч из Bank of America ожидает среднюю цену на нефть на уровне $90 за баррель.

Самый оптимистичный прогноз по нефти дали эксперты банка Goldman Sachs. По их прогнозам, в 2024 году мировой спрос на нефть вырастет на 1,6 млн баррелей в день по сравнению с уровнем 2023 года, а основные члены ОПЕК будут строго контролировать поставки.

По мнению аналитиков, это приведет к небольшому дефициту на рынке и сохранит цены в диапазоне от $80 до $100 за баррель.

Напомним, по состоянию на конец минувшей недели (11-17 декабря) цена на нефть эталонной марки Brent остановилась на отметке $76,55 за баррель, а нефть американской марки West Texas Intermediate (WTI) в пятницу 15 декабря прекратила торги на отметке $ 71. ,43 за баррель.

Кроме того, цены показали рост на 1% после длительного нисходящего тренда на фоне новостей об обстреле нефтяного танкера в Красном море у побережья Йемена хуситами, а также информации о сокращении запасов нефти в США на 4,3 млн баррелей в неделю с 4 по 10 декабря.