Цены на топливо в Украине продолжают снижаться из-за низкого потребления и цен на нефть

Украина вошла в сезон традиционно низкого потребления горючего, из-за чего спрос на топливо как в мелком опте, так и на АЗС существенно снизился. В то же время, падение цены на нефть и связанное с этим снижение котировок на топливо в странах Европейского союза привели к дальнейшему снижению топлива в Украине.

Цены на нефть в конце прошлой недели упали до шестимесячного минимума из-за беспокойства инвесторов по спросу в США и Китае. В то же время добыча нефти в США идет рекордными темпами – более 13 млрд баррелей в сутки. Фьючерсы на нефть марки Brent в четверг 7 декабря упали до отметки 74,05 доллара за баррель, а нефть марки WTI снизилась до 69,34 доллара за баррель.

Цены на нефть упали примерно на 10%, после того как организация стран-экспортеров нефти ОПЕК+ и их союзники объявили о добровольном сокращении добычи в первом квартале прошлого года. Однако рынок сомневается в том, что это сокращение будет доведено до конца.

Снижение цен на эталонные марки нефти потянуло вниз и цену на марку Urals, которая является основной экспортной маркой России и традиционно торгуется с дисконтом до Brent. Цена на Urals из балтийского порта Приморск снизилась до 56,15 доллара за баррель, а из порта Новороссийск в Черном море – до 56,55 доллара за баррель.

Таким образом, российская нефть, которая с июля торговалась выше установленных ценовых ограничений на прошлой неделе (4-10 декабря), снова начала торговаться в пределах установленного прайскепа в 60 долларов за баррель.

Рынок бензина и дизеля вошел в сезон низкого потребления

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что цены на оптовом рынке бензина и дизтоплива движутся вниз главным образом, следуя за трендом падения мировых цен на нефть и падения котировок горючего в странах ЕС.

Помимо этого, рынок вошел в сезон низкого потребления, что также ограничивает спрос на топливо как в оптовом сегменте, так и на АЗС. К тому же стачки польских перевозчиков, ставшие причиной блокирования украинско-польской границы, привели и к снижению объема грузовых перевозок, и как следствие снижению потребления дизтоплива перевозчиками. Левкин в целом оценивает падение потребления дизтоплива на 15%.

"Снижение потребления было достаточно существенным. К тому же блокировка горючего местами даже вызвала цепную реакцию: из Польши на украинский мясокомбинат не приехал фарш, комбинат не произвел колбасу, внутренние перевозчики не развезли эту колбасу по торговым точкам", - говорит Леушкин.

По его мнению, в этих условиях не стоит ожидать какого-то дефицита дизтоплива в зимний сезон, а рынок бензина насыщен нефтепродуктами внутреннего производителя.

Согласно данным аналитики "НефтеРынка" импорт дизтоплива за первую декаду декабря снизился на 24% по сравнению с аналогичным периодом ноября, а доля поставок топлива топливовозами оценивается в 20,7%. Объемы поступления дизтоплива автопартиями упали на 47,8%.

Цена импорта дизтоплива с поставкой автотранспортом по данным "Нефтерынка" впервые с конца августа опустилась ниже 1000 долларов/тонна. По сравнению с третьей декадой ноября стоимость ресурса автонормами уменьшилась на 1,1% в среднем, до 999 долларов/тонна. Стоимость топлива п остатком железной дорогой, наоборот – выросла на 0,7% до 1020 долларов/тонна.

Предложения дизтоплива в группе на Юге Украины начинались от 41,10-41,20 грн/л на условиях подписки с отсрочкой отгрузки по дунайским базисам, тогда как отдельные предложения на условиях доставки из-за границы опустились ниже 41,00 грн/л.

На Западе страны оптовые цены на дизтопливо объявляли от 43,00 грн/л, хотя некоторые предложения были значительно ниже и достигали 42,50 грн/л. В то же время, большинство трейдеров озвучивали цены от 44,00-45,50 грн/л.

Тем временем оптовые цены на бензины также снижались. Так, средняя стоимость А-92 по состоянию на пятницу 8 декабря уменьшилась на 1,20% по отношению к 1 декабря, до 40,20 грн/л, а средняя А-95 – на 0,98% (–0,43 грн /л) до 43,55 грн/л.

Цены на автогаз обвалились в оптовом сегменте

Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаил Шубан говорит, что цены на автогаз в оптовом сегменте идут вниз. Так на конец прошлой недели диапазон цены в пределах Украины на условиях EXW (самовывозом) 36500-49100 грн/тонна, тогда как неделя перед этим (27 ноября – 3 декабря) цена составляла около 60000 грн/тонна.

Шубан отмечает, что на прошлой неделе существенно сократились сроки прохождения газовозами польской границы. В то же время потенциал дальнейшего снижения оптовых цен невелик, поскольку текущие цены близки к себестоимости. По мнению бизнесмена, резкое снижение оптовых цен на автогаз вместе со снижением потребления будут толкать вниз и оптовые цены на АЗС до уровня 31-32 грн/л.

По данным "Нефтерынка" стоимость автогаза украинского производства на прошлой неделе обвалилась на 20,5% до 47503 грн/т. Кроме этого, в пятницу 8 декабря "Укрнафта" провела дополнительные торги, где игрокам рынка были предложены лоты со сжиженным газом по ценам в пределах 43000-44000 грн/т. Это вызвало почти полную остановку торговли импортным автогазом, исключением стали продавцы LPG по дунайским базисам, которые с 7 декабря вышли в рынок с предложениями 41 000-42000 грн/т на условиях самовывоза в Одесской области.

Цены на АЗС продолжают идти вниз

По данным аналитики "Нефтерынка" сети АЗС продолжают предпринимать шаги по уменьшению цен. Так, 7 декабря на станциях Avias и ANP сразу вся линейка горючего потеряла в стоимости 1,50 грн/л до 52,00 грн/л для бензина А-95 и ГП. На АЗС "Укрнафты" подешевел бензин А-92 – на 1,00 грн/л до 48,90 грн/л. В сети U.GO бензин А-95 и ДТ подешевели на 0,10 грн/л до 51,45 грн/л.

Похожее движение продолжают поддерживать и региональные сети. Цена бензина А-95 на станциях VST уменьшилась на 1,00 грн/л, цена ДТ – на 0,10-1,50 грн/л в зависимости от региона, Chipo – на 0,30-0,50 грн/л. -95 и на 0,50-0,60 грн/л ДТ, Prime – на 1,00 грн/л А-95 и ДП до 51,50 грн/л и 51,00 грн/л соответственно. На АЗС большинства других операторов изменения не превышали 1,00 грн/л.

Кроме этого на прошлой неделе обвал оптовых цен на автогаз дался в знаки и в розничном сегменте. В течение 7-8 декабря средняя цена автогаза на АЗС уменьшилась на 68 коп./л до 35,14 грн/л.

Среди крупных продавцов наименьшая цена на LPG установлена в сетях: BVS – 32,68 грн/л, Avantage7 – снизила стоимость на 50 коп./л до 32,95 грн/л, "БРСМ-Нефть" – снизила цену на 48 коп. /л до 33,69 грн/л в среднем, Motto – на 1,06 грн/л до 34,07 грн/л в среднем, UKRNAFTA – на 1 грн/л до 34,40 грн/л.

В то же время с другой стороны ценового диапазона АЗС "Приват", которые снизили цены в среднем на 84 коп./л за два дня, до уровня 36,90 грн/л. Также на 50 коп/л снизили цены OKKO и WOG – до 35,46 грн/л в среднем. В зависимости от региона, цены в этих сетях колеблются в пределах 34,98-35,99 грн/л. Несмотря на снижение, из-за параллельного уменьшения цен бензинов на АЗС, соотношение стоимости литра сжиженного газа к А-95 остается на низком конкурентном уровне – 66,6% в среднем.