Ціни на пальне в Україні продовжують знижуватися через низьке споживання та ціни на нафту

Україна увійшла в сезон традиційно низького споживання пального через що попит на паливо як в дрібному опті, так і на АЗС суттєво знизився. Водночас падіння ціни на нафту та пов'язане з цим зниження котирувань на пальне в країнах Європейського союзу привели до подальшого зниження пального в Україні.

Ціни на нафту наприкінці минулого тижня впали до шестимісячного мінімуму через занепокоєння інвесторів щодо попиту в США та Китаї. Водночас видобуток нафти в США йде рекордними темпами - понад 13 млрд барелів на добу. Ф'ючерси на нафту марки Brent у четвер 7 грудня впали до позначки 74,05 долара за барель, а нафта марки WTI знизилась до 69,34 долара за барель.

Ціни на нафту впали приблизно на 10% після того, як організація країн-експортерів нафти ОПЕК+ та їх союзники оголосили про добровільне скорочення видобутку в першому кварталі минулого року. Проте ринок сумнівається в тому, що це скорочення буде доведене до кінця.

Зниження цін на еталонні марки нафти потягнуло донизу і ціну на марку Urals, котра є основною експортною маркою Росії, та яка традиційно торгується з дисконтом до Brent. Ціна на Urals з балтійського порту Приморськ знизилася до 56,15 долара за барель, а з порту Новоросійськ у Чорному морі – до 56,55 долара за барель.

Таким чином російська нафта, котра з липня торгувалась вище встановлених цінових обмежень на минулому тижні(4-10 грудня) знову почала торгуватись в межах встановленого прайскепа в 60 доларів за барель.

Ринок бензину та дизелю увійшов в сезон низького споживання

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін говорить, що ціни на оптовому ринку бензину та дизпального рухаються донизу головним чином слідуючи за трендом падіння світових цін на нафту та падіння котирувань пального в країнах ЄС.

Крім цього ринок увійшов в сезон низького споживання, що також обмежує попит на пальне як в оптовому сегменті, так і на АЗС. До того ж страйки польських перевізників, що стали причиною блокування українсько-польського кордону привели й до зниження обсягу вантажних перевезень, і як наслідок зниження споживання дизпалива перевізниками. Льоушкін загалом оцінює падіння споживання дизпального на 15%.

"Зниження споживання було доволі суттєве. До того ж блокування пального місцями навіть викликало ланцюгову реакцію: з Польщі на український м'ясокомбінат не приїхав фарш, комбінат не виробив ковбасу, внутрішні перевізники не розвезли цю ковбасу по торговим точкам", - каже Льоушкін.

На його думку в цих умовах не варто очікувати якогось дефіциту дизпалива в зимовий сезон, а ринок бензину насичений нафтопродуктами внутрішнього виробника.

Згідно з даними аналітики "НафтоРинку" імпорт дизпального за першу декаду грудня знизився на 24% порівняно з аналогічним періодом листопада, а частка постачання пального паливовозами оцінюється у 20,7%. Обсяги надходження дизпалива автопартіями впали на 47,8%.

Ціна імпорту дизпального з постачанням автотранспортом за даними "НафтоРинку" вперше з кінця серпня опустилася нижче 1000 доларів/тонна. Порівнянні з третьою декадою листопада, вартість ресурсу автонормами зменшилась на 1,1% у середньому, до 999 доларів/тонна. Вартість палива постачанням залізницею, навпаки – зросла на 0,7% до 1020 доларів/тонна.

Пропозиції дизпалива в гурті на Півдні України розпочинались від 41,10-41,20 грн/л на умовах передплати з відтермінуванням відвантаження за дунайськими базисами, тоді як окремі пропозиції на умовах доставки з-за кордону, опустилися нижче 41,00 грн/л.

На Заході країни гуртові ціни на дизпальне оголошували від 43,00 грн/л, хоча, певні пропозиції були значно нижчі й досягали 42,50 грн/л. Водночас більшість трейдерів озвучували ціни від 44,00-45,50 грн/л.

Тим часом гуртові ціни на бензини також знижувалися. Так, середня вартість А-92 станом на п'ятницю 8 грудня зменшилась на 1,20% щодо 1 грудня, до 40,20 грн/л, а середня А-95 – на 0,98% (–0,43 грн/л), до 43,55 грн/л.

Ціни на автогаз обвалились в гуртовому сегменті

Засновник системи торгівлі скрапленим газом "Sintonec LPG" Михайло Шубан говорить, що ціни на автогаз в гуртовому сегменті йдуть донизу. Так на кінець минулого тижня діапазон ціни в межах України на умовах EXW (самовивозом) 36500-49100 грн/тонна, тоді як тиждень перед цим(27 листопада - 3 грудня) ціна складала близько 60000 грн/тонна.

Шубан зазначає, що на минулому тижні суттєво скоротились терміни проходження газовозами польського кордону. Водночас потенціал подальшого зниження гуртових цін є невеликим, оскільки поточні ціни є близькими до собівартості. На думку бізнесмена різке зниження гуртових цін на автогаз разом зі зниженням споживання штовхатимуть донизу і гуртові ціни на АЗС до рівня 31-32 грн/л.

За даними "НафтоРинку" вартість автогазу українського виробництва на минулому тижні обвалилася на 20,5% до 47503 грн/т. Крім цього в п’ятницю 8 грудня "Укрнафта" провела додаткові торги, де гравцям ринку були запропоновані лоти зі скрапленим газом за цінами в межах 43000-44000 грн/т. Це викликало майже повну зупинку торгівлі імпортним автогазом, вийнятком стали продавці LPG за дунайськими базисами, які з 7 грудня вийшли в ринок з пропозиціями 41 000-42000 грн/т на умовах самовивозу в Одеській області.

Ціни на АЗС продовжують йти донизу

За даними аналітики "НафтоРинку" мережі АЗС продовжують здійснювати кроки по зменшенню цін. Так, 7 грудня на станціях Avias та ANP одразу вся лінійка пального втратила у вартості 1,50 грн/л, до 52,00 грн/л для бензину А-95 і ДП. На АЗС "Укрнафти" подешевшав бензин А-92 – на 1,00 грн/л до 48,90 грн/л. В мережі U.GO бензин А-95 і ДП подешевшали на 0,10 грн/л до 51,45 грн/л.

Схожий рух продовжують підтримувати й регіональні мережі. Ціна бензину А-95 на станціях VST зменшилася на 1,00 грн/л, ціна ДП – на 0,10-1,50 грн/л в залежності від регіону, Chipo – на 0,30-0,50 грн/л А-95 та на 0,50-0,60 грн/л ДП, Prime – на 1,00 грн/л А-95 і ДП до 51,50 грн/л та 51,00 грн/л відповідно. На АЗС більшості інших операторів зміни також не перевищували 1,00 грн/л.

Крім цього на минулому тижні обвал гуртових цін на автогаз дався в знаки й в роздрібному сегменті. Протягом 7-8 грудня середня ціна автогаз на АЗС зменшилася на 68 коп./л до 35,14 грн/л.

Серед великих продавців найменшу ціну на LPG встановлено в мережах: BVS – 32,68 грн/л, Avantage7 – зменшила вартість на 50 коп./л до 32,95 грн/л, "БРСМ-Нафта" – знизила ціну на 48 коп./л до 33,69 грн/л в середньому, Motto – на 1,06 грн/л до 34,07 грн/л в середньому, UKRNAFTA – на 1 грн/л до 34,40 грн/л.

Водночас з іншої сторони цінового діапазону АЗС "Приват", які зменшили ціни в середньому на 84 коп./л за два дні, до рівня 36,90 грн/л. Також на 50 коп./л знизили ціни OKKO та WOG – до 35,46 грн/л в середньому. В залежності від регіону ціни в цих мережах коливаються в межах 34,98-35,99 грн/л. Попри зниження, через паралельне зменшення цін бензинів на АЗС, співвідношення вартості літра скрапленого газу до А-95 залишається на низькому конкурентному рівні – 66,6% в середньому.