Аналітики Уолл-стріт дали прогноз щодо цін на нафту у 2024 році

Аналітики Уолл-стріт впевнені, що у 2024 році ціни на нафту будуть відновлюватися, але це зростання буде незначним.

Про це повідомляє Bloomberg.

За прогнозом п'яти великих американських інвестиційних банків, ціна нафти Brent у 2024 році буде встановлена на середньому рівні близько $85 за барель порівняно з поточним рівнем $76,6 за барель.

Найнижчою є оцінка Citigroup – експерти цього конгломерату очікують середню ціну в 2024 році на рівні $75 за барель. У аналітиків Goldman Sachs найвища прогнозна ціна — $92 за барель.

За прогнозами, у 2024 році світовий попит на нафту продовжить зростати порівняно з рекордними показниками цього року, особливо завдяки збільшенню попиту з боку Китаю.

Разом з тим, експерти мають різні точки зору щодо розмірів зростання попиту і того, наскільки він буде задоволений збільшенням постачання нафти.

Прогнози аналітиків щодо цін на нафту виявилися обережнішими порівняно з минулим роком. У грудні 2022 року Citigroup прогнозував, що середня вартість нафти марки Brent у поточному році становитиме приблизно $80 за барель, що врешті-решт було досить точним прогнозом.

Кілька аналітиків ринку очікували, що ціни на нафту знову досягнуть рівня $100 за барель у 2023 році, але їхні прогнози не справдилися через збільшення видобутку в США, Гайані та Ірані. У 2023 році максимальні значення ф'ючерсів на нафту марки Brent були зафіксовані на торгах 28 вересня і склали лише $97,69 за барель.

У Citigroup прогнозують, що на світовому ринку нафти в 2024 році буде спостерігатися профіцит. Експерти застерігають, що зростання попиту на нафту у світі обмежується економічними труднощами, енергетичним переходом та великим обсягом поставок зі США. Тому банк очікує, що ОПЕК+ може бути змушена зберігати більш глибокі обмеження щодо видобутку, щоб утримати ціни на поточних рівнях. В Citigroup розраховують на стабілізацію цін на нафту в 2024 році.

Аналітик JPMorgan Chase Наташа Канева передбачає, що у 2024 році середня ціна на нафту складе $83 за барель. З червня банк очікував, що середня ціна нафти у 2023 році буде на рівні $81 за барель, що близько до фактичного середнього показника $82,3.

Експерт Morgan Stanley Мартін Ретс прогнозує, що у 2024 році вартість Brent складе в середньому $85 за барель, а Франсіско Бланч із Bank of America очікує середню ціну нафти на рівні $90 за барель.

Найоптимістичніший прогноз щодо нафти дали експерти банку Goldman Sachs. За їхніми прогнозами, у 2024 році світовий попит на нафту зросте на 1,6 млн барелів на день порівняно з рівнем 2023 року, а основні члени ОПЕК суворо контролюватимуть поставки.

На думку аналітиків, це призведе до невеликого дефіциту на ринку та збереже ціни в діапазоні від $80 до $100 за барель.

Нагадаємо, станом на кінець минулого тижня(11-17 грудня) ціна на нафту еталонної марки Brent зупинилась на відмітці $76,55 за барель, а нафта американської марки West Texas Intermediate (WTI) в п'ятницю 15 грудня припинила торги на позначці $71,43 за барель.

Крім того, ціни показали зростання на 1% після тривалого нисхідного тренду на фоні новин про обстріл нафтового танкера в Червоному морі біля узбережжя Ємену хуситами, а також інформації про скорочення запасів нафти в США на 4,3 млн барелів за тиждень з 4 по 10 грудня.