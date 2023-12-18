Ринок пального входить у передноворічне затишшя. Ціни на АЗС йтимуть донизу через низьке споживання

Перед різдвяними та новорічними святами ринок традиційно входить в сезон мінімального споживання палива. Через це експерти та учасники ринку очікують помірного зниження цін на бензин та дизельне пальне на АЗС, а також різкого зниження ціни на автогаз вслід за зниженням гуртових цін на цей вид палива.

Станом на кінець минулого тижня(11-17 грудня) ціна на нафту еталонної марки Brent зупинилась на позначці 76,55 долара за барель, а нафта американської марки West Texas Intermediate (WTI) в п'ятницю 15 грудня припинила торги на позначці 71,43 долари за барель.

Наприкінці минулого тижня ціни виросли на 1% після тривалого нисхідного тренду на фоні новин про обстріл нафтового танкера в Червоному морі біля узбережжя Ємену хуситами, а також інформації про скорочення запасів нафти в США на 4,3 млн барелів за тиждень з 4 по 10 грудня.

Водночас Федеральна резервна система США, що зберегла відсоткові ставки на поточному рівні та дала сигнал про припинення жорсткої монетарно-кредитної політики для боротьби з інфляцією та здешевшання кредитів у 2024 році.

Разом з цим на кліматичному самміті COP28, що відбувся в Дубаї 13 груня представники майже 200 країн досягли угоди про скорочення глобального споживання викопного палива, щоб запобігти зміні клімату.

Ціни на бензин та дизпальне в гурті продовжують зниження

За даними закритої аналітики профільного видання "НафтоРинок" наприкінці минулого тижня гуртові ціни на дизпаливо частково повернулися до зростання після затяжного зниження з 23 жовтня. Однак частина операторів продовжила зменшувати вартість пального, враховуючи падіння зовнішнього ринку напередодні. Станом на 15 грудня, середня ціна ДП з постачанням автотранспортом зменшилась на 1,8% (–0,82 грн/л) з кінця попереднього тижня(27 листопада -3 грудня), до 43,73 грн/л.

Гуртові пропозиції дизпального розпочинались у п’ятницю 15 грудня від 39,60-39,85 грн/л на Півдні за дунайськими базисами відвантаження, і зростали до 40,70-41,15 грн/л при середньому рівні в Одеському регіоні – 40,77 грн/л, що на 3,1% (–1,30 грн/л) менше, ніж тижнем раніше.

На Заході ціни оголошували від 41,80-42,80 грн/л за прикордонними базисами відвантаження, до 44,00 грн/л й вище.

Добовий імпорт дизпального у грудні зменшився на 20,2% порівняно з аналогічним періодом листопада, а обсяги надходження ресурсу автопартіями впали на 39,9% щодо минулого місяця. Частка надходжень дизельного пального паливовозами загалом оцінюється в 18% у грудні проти 23,9% місяцем раніше. Однак показник добового імпорту ДП на початку другої декади грудня суттєво виріс, на 37% щодо 1-10 грудня – мінімального значення в поточному році.

Середні ціни на бензини у гурті 15 грудня за даними "НафтоРинку" продовжили знижуватись. Середня вартість А-92 зменшилась на 0,90% (–0,36 грн/л) щодо 8 грудня, до 39,84 грн/л, а середня А-95 – на 0,51% (–0,22 грн/л), до 43,33 грн/л.

Найнижчі пропозиції А-92 оголошені у столичному регіоні від 39,00 грн/л, зросли на 0,21% (+0,08 грн/л). Пропозиції імпорту А-95 у південних портах починались від 43,00 грн/л (без змін).

Трейдери активно знижують ціни на автогаз

За даними "НафтоРинку" імпорт автогазу до України протягом 1-14 грудня склав 2,8,-2,9 тис. т на добу, або 40,2 тис. т протягом, що відповідає рівню постачання за листопад в середньому. Середня вартість надходжень залізничних партій з початку грудня становить 858 доларів/тонна на кордоні (42800 грн/т після розмитнення), автоімпорту – 811 доларів/тонна (40700 грн/тонна після розмитнення).

Імпорт автогазу автомобільними партіями зменшився до 53 газовозів на добу в середньому протягом 1-14 грудня, порівняно з 62 автопартіями протягом листопада. Частка імпорту автопартіями зменшилася до 34,8%, порівняно з 41,9% протягом листопада, або 55,2% в жовті.

Після зниження цін автогазу українського виробництва на 40,4% з початку грудня – до 35626 грн/т в середньому, торговельні компанії активно зменшують ціни. Пропозиції газу на умовах самовивозу у прикордонних Волинській, Львівській, Закарпатській та Чернівецькій областях знизилася до 38 500-44 500 грн/тонна, або 41792 грн/тонна в середньому.

Газ за дунайськими базисами на Півдні країни пропонують по 39500-41000 грн/тонна. У Київській області ціни газу на умовах самовивозу коливалися в межах 41000-43 500 грн/тонна.

Засновник системи торгівлі скрапленим газом "Sintonec LPG" Михайло Шубан каже, що на цьому тижні ринок автогазу в Україні також очікує спад, через низьке споживання палива.

"В опті зараз застій з незначною "просадкою", а в роздрібному сегменті активне зниження цін, котре ще має значний потенціал. Ціни в оптовому сегменті наразі впали аж до 20 грн/л, а річна маржа складає 3 грн/л. Таким чином ціни на автогаз на АЗС можуть поступово знизитись до рівня 23-24 грн/л", - каже Шубан.

Ринок завмер в очікуванні новорічних свят

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін говорить, що на цьому тижні споживання буде ще активним, але знизиться ближче до його закінчення.

"Жодних цінових потрясінь ми перед святами не чекаємо. Хіба деякі мережі АЗС ще за інерцією відкоригують свої ціни на стелах. Після 25 грудня взагалі буде затишшя 2-3 тижні у звязку з Різдвом та Новим Роком", - говорить Льоушкін.

Він зазначив, що традиційне передсвяткове зростання споживання палива через перевезення передноворічних товарів цього сезону було стримано блокадою західних кордонів.

За даними "НафтоРинку" ціни на АЗС продовжили стрімко зменшуватися. Протягом 14-15 грудня, вслід за черговими ціновими змінами на стелах основних гравців в першій половині тижня, рух продовжила підтримувати більшість регіональних операторів.

Так, вартість А-95 та ДП зменшилася на 1,00 грн/л на АЗС Shell – до 54,49 грн/л та 53,49 грн/л відповідно, BVS – до 51,99 грн/л, Grand Petrol – до 56,99 грн/л, "Укр-Петроль" – до 50,00 грн/л, Neftek – до 54,99 грн/л, Autotrans – до 51,98 грн/л, Green Wave – до 51,50 грн/л та 50,80 грн/л відповідно та ін.

На низці АЗС подешевшало лише дизпальне: SOCAR – на 1,50 грн/л до 56,49 грн/л, U.GO – на 0,50 грн/л до 50,95 грн/л, Marshal – на 1,00 грн/л до 51,00 грн/л.

На станціях Avantage7 бензин та ДП втратили у вартості відповідно 0,50 та 0,60 грн/л до 48,95 грн/л, VST – 1,30 грн/л та 1,00 грн/л до 51,20 грн/л та 49,90 грн/л, Luxwen – одразу 1,50 грн/л та до 48,99 грн/л та 50,49 грн/л. Станом на 15 грудня середня ціна бензину А-95 по Україні зменшилася на 0,19 грн/л (–0,36%) щодо середи та складає 52,08 грн/л ($1262/т без податків).

Середня ціна ДП зменшилася на 0,23 грн/л (–0,44%) та складає 51,93 грн/л ($1219/т без податків). Порівняно з початком поточного місяця середня ціна А-95 зменшилася на 2,00 грн/л (–3,70%), ціна ДП – на 2,07 грн/л (–3,83%).

Також протягом 14-15 грудня середня ціна LPG на АЗС зменшилася на 1,13 грн/л до 32,77 грн/л. Наприклад на АЗС Avantage7 вартість LPG зменшено на 1,50 грн/л до 29,95 грн/л. Середня ціна в мережі "БРСМ-Нафта" зменшилася на 1,32 грн/л до 30,93 грн/л, Motto – на 1,2 грн/л до 31,28 грн/л. В мережі UKRNAFTA газ подешевшав одразу на 1,90 грн/л до 31 грн/л ($1188/т без податків).

Оператор UPG зменшив ціну на 1,29 грн/л до 31,68 грн/л в середньому. На 1 грн/л до 32,89 грн/л зменшила ціну столична мережа KLO, а на OKKO та WOG середні ціни зменшилися на 1,10 грн/л до 33,48-33,49 грн/л.