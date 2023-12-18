Рынок горючего входит в предновогоднее затишье. Цены на АЗС будут идти вниз из-за низкого потребления

Перед рождественскими и новогодними праздниками рынок традиционно входит в сезон минимального потребления топлива. Поэтому эксперты и участники рынка ожидают умеренного снижения цен на бензин и дизельное топливо на АЗС, а также резкого снижения цены на автогаз вслед за снижением оптовых цен на этот вид топлива.

По состоянию на конец минувшей недели (11-17 декабря) цена на нефть эталонной марки Brent остановилась на отметке 76,55 доллара за баррель, а нефть американской марки West Texas Intermediate (WTI) в пятницу 15 декабря приостановила торги на отметке 71,43 доллары за баррель.

В конце прошлой недели цены выросли на 1% после продолжительного нисходящего тренда на фоне новостей об обстреле нефтяного танкера в Красном море у побережья Йемена хуситами, а также информации о сокращении запасов нефти в США на 4,3 млн баррелей в неделю с 4 по 10 декабря.

Вместе с тем, Федеральная резервная система США, сохранившая процентные ставки на текущем уровне и дала сигнал о прекращении жесткой монетарно-кредитной политики для борьбы с инфляцией и удешевления кредитов в 2024 году.

Вместе с этим на климатическом саммите COP28, состоявшемся в Дубае 13 декабря представители почти 200 стран достигли соглашения о сокращении глобального потребления ископаемого топлива, чтобы предотвратить изменение климата.

Цены на бензин и дизтопливо в опте продолжают снижаться

По данным закрытой аналитики профильного издания "НефтеРынок" в конце прошлой недели оптовые цены на дизтопливо частично вернулись к росту после затяжного снижения с 23 октября. Однако часть операторов продолжила снижать стоимость горючего, учитывая падение внешнего рынка накануне. По состоянию на 15 декабря, средняя цена ГП со снабжением автотранспортом уменьшилась на 1,8% (–0,82 грн/л) с конца предыдущей недели (27 ноября –3 декабря), до 43,73 грн/л.

Оптовые предложения дизтоплива начинались в пятницу 15 декабря от 39,60-39,85 грн/л на Юге по дунайским базисам отгрузки, и росли до 40,70-41,15 грн/л при среднем уровне в Одесском регионе – 40, 77 грн/л, что на 3,1% (-1,30 грн/л) меньше, чем неделей ранее.

На Западе цены объявляли от 41,80-42,80 грн/л по пограничным базисам отгрузки до 44,00 грн/л и выше.

Суточный импорт дизтоплива в декабре уменьшился на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом ноября, а объемы поступления ресурса автопартиями упали на 39,9% по отношению к прошлому месяцу. Доля поступлений дизельного горючего топливовозами в целом оценивается в 18% в декабре по сравнению с 23,9% месяцем ранее. Однако показатель суточного импорта ГП в начале второй декады декабря существенно вырос, на 37% по отношению к 1-10 декабря – минимальное значение в текущем году.

Средние цены на бензины в опте 15 декабря по данным "НефтеРынка" продолжили снижаться. Средняя стоимость А-92 уменьшилась на 0,90% (–0,36 грн/л) по отношению к 8 декабря, до 39,84 грн/л, а средняя А-95 – на 0,51% (–0,22 грн/л) л) до 43,33 грн/л.

Самые низкие предложения А-92 объявлены в столичном регионе от 39,00 грн/л, выросли на 0,21% (+0,08 грн/л). Предложения импорта А-95 в южных портах начинались с 43,00 грн/л (без изменений).

Трейдеры активно снижают цены на автогаз

По данным "Нефтерынка" импорт автогаза в Украину в течение 1-14 декабря составил 2,8,-2,9 тыс. т в сутки, или 40,2 тыс. т в течение, что соответствует уровню поставки за ноябрь в среднем. Средняя стоимость поступлений железнодорожных партий с начала декабря составляет 858 долларов/тонна на границе (42800 грн/т после растаможки), автоимпорта – 811 долларов/тонна (40700 грн/тонна после растаможки).

Импорт автогаза автомобильными партиями уменьшился до 53 газовозов в сутки в среднем в течение 1-14 декабря по сравнению с 62 автопартиями в течение ноября. Доля импорта автопартиями уменьшилась до 34,8% по сравнению с 41,9% в течение ноября или 55,2% в желтые.

После снижения цен автогаза украинского производства на 40,4% с начала декабря – до 35626 грн/т в среднем, торговые компании активно снижают цены. Предложения газа на условиях самовывоза в приграничных Волынской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областях снизились до 38 500-44 500 грн/тонна, или 41792 грн/тонна в среднем.

Газ по дунайским базисам на Юге страны предлагают по 39500-41000 грн/тонна. В Киевской области цены газа на условиях самовывоза колебались в пределах 41 000-43 500 грн/тонна.

Основатель системы торговли сжиженным газом "Sintonec LPG" Михаил Шубан говорит, что на этой неделе рынок автогаза в Украине также ожидает спад из-за низкого потребления топлива.

"В опте сейчас застой с незначительной "просадкой", а в розничном сегменте активное снижение цен, которое еще имеет значительный потенциал. Цены в оптовом сегменте упали вплоть до 20 грн/л, а годовая маржа составляет 3 грн/л. Таким образом цены на автогаз на АЗС могут постепенно снизиться до уровня 23-24 грн/л", – говорит Шубан.

Рынок замер в ожидании новогодних праздников

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что на этой неделе потребление будет еще активнее, но снизится ближе к его окончанию.

"Никаких ценовых потрясений мы перед праздниками не ждем. Разве что некоторые сети АЗС еще по инерции откорректируют свои цены на стелах. После 25 декабря вообще будет затишье 2-3 недели в связи с Рождеством и Новым Годом", - говорит Леушкин.

Он отметил, что традиционный предпраздничный рост потребления топлива из-за перевозки предновогодних товаров в этом сезоне был сдержан блокадой западных границ.

По данным "Нефтерынка" цены на АЗС продолжили стремительно уменьшаться. В течение 14-15 декабря, вслед за очередными ценовыми изменениями на стелах основных игроков в первой половине недели, движение продолжило поддерживать большинство региональных операторов.

Так, стоимость А-95 и ДТ уменьшилась на 1,00 грн/л на АЗС Shell – до 54,49 грн/л и 53,49 грн/л соответственно, BVS – до 51,99 грн/л, Grand Petrol – до 56,99 грн/л, "Укр-Петроль" – до 50,00 грн/л, Neftek – до 54,99 грн/л, Autotrans – до 51,98 грн/л, Green Wave – до 51,50 грн/л л и 50,80 грн/л соответственно.

На ряде АЗС подешевело только дизтопливо: SOCAR – на 1,50 грн/л до 56,49 грн/л, U.GO – на 0,50 грн/л до 50,95 грн/л, Marshal – на 1,00 грн/л /л до 51,00 грн/л.

На станциях Avantage7 бензин и ДТ потеряли в стоимости соответственно 0,50 и 0,60 грн/л до 48,95 грн/л, VST – 1,30 грн/л и 1,00 грн/л до 51,20 грн/л и 49,90 грн/л, Luxwen – сразу 1,50 грн/л и до 48,99 грн/л и 50,49 грн/л. По состоянию на 15 декабря средняя цена бензина А-95 по Украине уменьшилась на 0,19 грн/л (–0,36%) по отношению к среде и составляет 52,08 грн/л ($1262/т без налогов).

Средняя цена ГП уменьшилась на 0,23 грн/л (-0,44%) и составляет 51,93 грн/л ($1219/т без налогов). По сравнению с началом текущего месяца средняя цена А-95 снизилась на 2,00 грн/л (–3,70%), цена ДТ – на 2,07 грн/л (–3,83%).

Также в течение 14-15 декабря средняя цена LPG на АЗС снизилась на 1,13 грн/л до 32,77 грн/л. Например, на АЗС Avantage7 стоимость LPG уменьшена на 1,50 грн/л до 29,95 грн/л . Средняя цена в сети "БРСМ-Нефть" снизилась на 1,32 грн/л до 30,93 грн/л, Motto - на 1,2 грн/л до 31,28 грн/л. В сети UKRNAFTA газ подешевел на 1,90 грн/л до 31 грн/л ($1188/т без налогов).

Оператор UPG снизил цену на 1,29 грн/л до 31,68 грн/л в среднем. На 1 грн/л до 32,89 грн/л снизила цену столичная сеть KLO, а на OKKO и WOG средние цены уменьшились на 1,10 грн/л до 33,48-33,49 грн/л.