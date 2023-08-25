Выше прайскепов. Почему россиянам удается обходить санкции и как это предотвратить

Благодаря теневому флоту и схемам торговли через аффилированные компании, а также ценовой конъюнктуре России удалось нарастить свои доходы от продажи нефти даже несмотря на санкции. Кремль пытается стабилизировать российскую экономику перед президентскими выборами в марте 2024 года и удержать курс рубля, торгуя энергоресурсами со странами Азии и Латинской Америки. В то же время большинство судов, перевозящих российскую нефть, это суда европейских судовладельцев, которые, похоже, не имеют проблем со страхованием или ограничением доступа к европейским портам.

По данным Международного энергетического агентства в июле Россия заработала на продаже сырой нефти 15 млрд долларов . Это произошло несмотря на действие эмбарго на поставку сырой нефти в ЕС и установленный странами Большой семерки ценовой потолок в 60 долларов за баррель. По информации издания Bloomberg по состоянию на вторую декаду августа, российская нефть продается выше ценового потолка. При этом значительная часть судов, перевозящих эту нефть, принадлежат именно западным компаниям, получающим страховые услуги в Лондоне, хотя за нарушение санкционного режима такие суда должны терять право страхования на Западе, а также не должны обслуживаться в европейских портах .

Доходы от продаж газа, сырой нефти и продуктов ее переработки являются основным источником наполнения российского бюджета. В целом зависимость бюджета РФ от нефтегазовых доходов по подсчетам российских СМИ составляет более 50% . Поэтому от эффективности нефтегазовых санкций против России напрямую зависит способность Кремля вести агрессивную войну в Украине .

Эмбарго на российскую нефть и ценовые ограничения на ее продажу в третьи страны были анонсированы за полгода до того, как они фактически вступили в действие в декабре 2022 года. Поэтому россияне имели возможность подготовиться, что они сделали, организовав для перевозки нефти теневой флот из старых кораблей , а также частично диверсифицировав сбыт нефти и нефтепродуктов в Китай и Индию.

Используя свой теневой флот, а также схемы перегрузки нефти в открытом море, Россия неоднократно нарушала эмбарго и поставляла нефть в страны ЕС . Летом после договоренностей правительств стран ОПЕК+о сокращении объемов добычи цена на нефть существенно возросла и ценовая конъюнктура дозолила россиянам существенно сократить дисконты, с которыми они продавали нефть в Индию.

Впрочем, несмотря на нарушение санкционного режима, сказать, что санкции не работают тоже нельзя. Уже в первом квартале этого года Кремль столкнулся с существенным дефицитом бюджета и вынужден был продавать ликвидную часть своих резервов, чтобы удержать экономику и продолжить войну в Украине . А уже в августе дефицит торгового баланса сказался обвалив курс российской валюты , из-за чего российский Центральный банк был вынужден срочно поднимать учетную ставку , чтобы остановить падение российской валюты.

Во время полномасштабной войны Украине и ее союзникам крайне важно не дать россиянам восстановить свою экономику до довоенного уровня, поскольку это приведет к усилению российской агрессии и позволит Кремлю затянуть военный конфликт. Поэтому новости об обходе ценового потолка и росте доходов Кремля являются тревожным звонком как для Президента Владимира Зеленского, так и для его партнеров в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне.

Мировые цены на нефть не способствуют соблюдению ценовых ограничений

Директор по аналитическим исследованиям DiXi Group Роман Ницович говорит, что россияне получили возможность зарабатывать больше денег на продаже нефти из-за ситуации, которая сейчас сложилась на мировом нефтяном рынке. Поэтому по факту выглядит так, что цена по которой продается российская нефть выше ценового ограничения в 60 долларов за баррель.

“Сейчас мы видим. что США и другие члены коалиции ведут переговоры с участниками рынка, чтобы те все же соблюдали предельный предел цены на российскую нефть для того, чтобы сохранить две основные цели ценового ограничения: сократить доходы России от экспорта нефти, и при этом радикально не сокращая объемы поставок и не дестабилизируя мировой рынок нефти. Во всех предварительных заявлениях лидеров этих стран говорилось, что санкционный режим работает, поскольку рынок стабилен, но доходы России сократились”, - говорит Ницович.

Вместе с этим он отмечает, что если раньше, особенно в первые месяцы полномасштабной войны баррель нефти российской марки Urals торговался с дисконтом в 30 долларов от стоимости барреля эталонной марки Brent, то сейчас этот дисконт сильно сократился.

Как раз сокращение этого дисконта и вынуждает страны, введшие ценовое ограничение на российскую нефть активнее работать с покупателями этой нефти трейдерами, а также теми, кто предоставляет им услуги страхования, морские перевозки.

«Другой вопрос, это объемы нефти, идущие вне радар стран, следящих за соблюдением санкционного режима. То есть речь идет о так называемом "теневом флоте", старых танкерах, зарегистрированных в странах Африки и Азии и используемых россиянами для перевозки нефти. Этот флот не подлежит страхованию западными компаниями. Также есть операции по перевалке нефти с одного судна на другое, чтобы скрыть страну происхождения или создать новый продукт, который будет торговаться уже по другой цене. Это классические способы, которые используются россиянами, чтобы сохранить прибыль”, - говорит Ницович.

Он отмечает, что на вышеуказанные факты уже обратили внимание органы, контролирующие соблюдение санкций США, Великобритании и ЕС. Результатом стал последний пакет санкций ЕС, где указано, что суда, которые подозреваются в операциях по перегрузке нефти с выключением сигнала навигационных маяков, запрещается обслуживать в европейских портах. По мнению эксперта, этот запрет является четким сигналом для судовладельцев, перевозящих российскую нефть.

Кроме этого Ницович отмечает, что россияне поставляют большие объемы нефти в Индию и перерабатывают ее там на бензин, дизель и другие нефтепродукты. Такие нефтепродукты уже не считаются российским товаром, и их можно свободно продавать по мировым ценам даже в западные страны.

Россия создала в Индии нефтеперерабатывающий хаб и ищет такие возможности в других странах. Очевидно, что оседающая там часть доходов может быть перенаправлена в Россию”, - говорит Ницович.

Он отмечает, что режим предельных цен на российскую нефть и нефтепродукты достаточно несовершенен и россияне делают достаточно заметные попытки его обойти особенно в ситуации, когда конъюнктура цен не способствует соблюдению покупателями ценового ограничения в 60 долларов за баррель.

“Что касается направлений, на которые стоило бы обратить внимание, то очевидна борьба с попытками россиян обойти санкции. То есть нужен более строгий контроль над тем, как трейдеры декларируют стоимость поставляемой на мировые рынки российской нефти. Как происходит отчетность? Нет ли там подделки, обмана или манипуляций? В этом вопросе необходимо более тесное взаимодействие между странами Большой семерки, которые и ввели ценовые ограничения. Многое здесь зависит от обмена информацией и от того, насколько можно отследить путь конкретного судна или конкретной партии. Это потребует определенных усилий от финансовых разведок и органов, занимающихся контролем соблюдения санкций”, - говорит Ницович.

Кремль будет пытаться обойти санкции, потому что это вопрос выживания режима

Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко рассказывает, что россияне нередко обходят ценовые ограничения продавая нефть и нефтепродукты по сложным схемам из-за аффилированных структур.

Нефть и нефтепродукты возят обходными схемами. Из Санкт-Петербурга дизтопливо попадает в Турцию, а оттуда его развозят в другие порты . Для россиян дополнительные 5-10 тысяч км логистики не проблема. Нередко российские нефтепродукты из тех же портов через Румынию, Болгарию или порты Дуная покупают и украинские компании. Платят за эти нефтепродукты не напрямую россиянам, а их аффилированным структурам”, - говорит Сиренко.

Он отмечает, что в 2022 году многие российские трейдинговые компании открыли дочерние компании в Объединенных Арабских Эмиратах. И из-за этих аффилированных компаний вполне нормально торгуют нефтью и нефтепродуктами. При этом, если в 2022 году Россия переориентировала поставки сырой нефти в такие страны как Китай или Индия, то уже в этом году российскую нефть перерабатывают в странах Южной Америки.

«Конечно, россияне будут пытаться обойти любые санкции, поскольку от этого зависит их жизнь, политическое устройство и способность вести на войну. Однако мы увидели, что у них цены на бензин выросли до рекордных значений, после чего бензин исчез с АЗС, поскольку там все настолько уже зарегулировано, что независимым заправкам выгоднее бензином не торговать, чем иметь проблемы с властями. Значит не все у них в порядке с экономикой. Значит, санкции и ограничение цен на нефть все же возымели действие. Хотя россиянам и частично удалось к ним приспособиться”, - отмечает Сиренко.

По его мнению, усилить санкционный режим могут усилия США, мощности финансовой разведки которых позволяют мониторить банковские соглашения, определять нарушителей и запрещать им совершать торговые операции.

Проблемы с курсом рубля являются прямым следствием санкций против российской нефти.

По мнению директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира, эффект от санкций есть и он достаточно ощутим для российской экономики. Именно в результате сокращения нефтегазовых доходов россияне получили галопирующую инфляцию, девальвацию и вынуждены поднимать учетную ставку Центрального банка.

“Конечно, нам бы хотелось, чтобы санкции работали лучше. Действительно есть определенные ниши, через которые Россия обходит санкции и в первую очередь они касаются китайского и индийского рынка. Каким образом идет обход санкций? Россияне продают свою нефть трейдерам в порту Приморск или Новороссийск по цене 60 долларов за баррель и ниже, что соответствует потолку. А затем эти трейдеры, зарегистрированные в Объединенных Арабских Эмиратах, продают нефть конечным покупателям в Индию или Китай. За счет того, что посредники завышают тарифы на перевозку и страховые сборы цена для конечного потребителя может быть значительно выше прайскепа”, - говорит Омельченко.

Он отмечает, что затем средства, заработанные посредниками в ОАЭ, оседают на оффшорных счетах российских владельцев. Однако, по словам Омельченко, далеко не вся российская нефть реализуется по подобным схемам, хотя доля и значительная – 30-40%.

Однако схемы не очень спасают российский бюджет. Мы видим, что за год доходы России от продажи нефти и нефтепродуктов упали более чем на 40%, а доходы от продаж газа упали почти вдвое. Кроме того, россияне продают свою нефть по определенному курсу доллара и евро по рупии и юане. А что они потом будут делать с этими рупиями и юанями, непонятно. Это не свободно конвертируемые валюты, поэтому качество валютной корзины россиян снижается и в России усиливается дефицит свободно конвертируемой валюты, что приводит к девальвации рубля”, - говорит эксперт.

Омельченко говорит, что санкции действуют, хотя закрыть все пробелы невозможно. Россия в любом случае будет искать и находить способы обойти ограничения. По мнению эксперта, снизить потолок цен на нефть до 40 долларов за баррель вряд ли удастся, поскольку это приведет к определенному дефициту нефти на мировом рынке, западные страны на это не согласятся. Единственной возможностью усиления санкционного режима, по его мнению, является постоянный мониторинг и наказание компаний, помогающих России обходить санкции.

“Я думаю, что в дальнейшем эффект от санкций сохранится. В России будет расти дефицит свободноконвертируемой валюты, поэтому ее финансовые власти предстанут перед тяжелым выбором. Можно будет и дальше наблюдать за девальвацией рубля, но накануне президентских выборов в марте это недопустимо. Поэтому они постараются держать курс, чтобы он не превысил 100 рублей за один доллар и повышать учетную ставку. Их учетная ставка может возрасти до 16%-18%, что сделает невозможным кредитование бизнеса и сделает невозможным рост экономики”, - говорит Омельченко.