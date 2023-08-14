Через війну російський рубль скотився до 16-місячного мінімуму

Росія збільшує витрати на війну проти Україні на тлі падіння експортних надходжень. Разом ці чинники посилюють тиск на російський валютний ринок, який і без того страждає від західних санкцій і ескалації відтоку капіталу. Внаслідок цього в середині серпня курс російського рубля відносно долара США впав до 16-місячного мінімуму.

Про це повідомляє британська щоденна газета Financial Times.

Курс російського рубля до долара США

Російська валюта втратила приблизно 25% своєї вартості протягом 2023 року і ослабла до 100 рублів за долар. Падіння компенсувало зростання рубля минулого року, коли після повномасштабного вторгнення Росії в Україну послідувало різке підвищення цін на нафту і газ.

Чому дешевшає російська валюта

Останніми тижнями падіння прискорилося після того, як західні санкції обмежили приплив капіталу, а європейські країни відмовилися від імпорту російських енергоносіїв, зменшивши доходи, які країна отримує від продажу нафти.

Збільшення витрат на війну та виплати сім'ям ліквідованих в Україні окупантів спочатку позитивно вплинули на внутрішню економіку РФ. Але згодом збільшило дефіцит бюджету, штовхнувши курс національної валюти вниз.

Сплеск витрат призвів до 20% зростання річного імпорту в першій половині 2023 року.

Крім того, рубль реагує на події в РФ та на окупованих територіях. Так, російські банки почали різко піднімати курси валют на тлі заколоту "вагнерівців", який виявився невдалим. Тоді долар за добу в середньому додав 20-30 рублів, євро — 10-15 рублів. Після оголошення заколоту також різко обвалилися акції російських компаній.

Російський валютний ринок також традиційно відреагував на події в Криму — вибухи на Керченському мосту. Національна валюта почала втрачати в ціні по відношенню до долара США та євро.

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