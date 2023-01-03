Світовий виробник газовозів відмовився працювати з Росією

Рішення було ухвалено через обмеження, передбачені восьмим і дев'ятим пакетами санкцій Євросоюзу.

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Французька інжинірингова компанія GTT (Gaztransport & Technigaz) - виробник мембранних контейнерних систем, які використовують для перевезення і зберігання зрідженого природного газу, оголосила про припинення роботи в Росії. Також припинено співпрацю з російською "Зіркою" за контрактом з будівництва 15 газовозів криголамного класу.

Про це йдеться в заяві компанії.

"З 8 січня 2023 року дію контракту з "Зіркою" буде призупинено, і участь GTT на двох найсучасніших перевізниках СПГ буде обмежена забезпеченням безпеки проектів і цілісності технології відповідно до чинних міжнародних санкцій", - йдеться в повідомленні.

В компанії зазначили, що у майбутньому портфель замовлень GTT більше не включатиме проекти в Росії. Крім того, починаючи з 2023 року, річні цілі Групи будуть виключати доходи та EBITDA, які були б отримані від останніх послуг, що виконуються в Росії.

Нагадаємо, що російський рубль впав до восьмимісячного мінімуму через санкції та зниження цін на нафту.