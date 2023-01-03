Мировой производитель газовозов отказался работать с Россией

Решение было принято из-за ограничений, предусмотренных восьмым и девятым пакетами санкций Евросоюза.

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Французская инжиниринговая компания GTT (Gaztransport & Technigaz) – производитель мембранных контейнерных систем, использующих для перевозки и хранения сжиженного природного газа, объявила о прекращении работы в России. Также прекращено сотрудничество с российской "Звездой" по контракту по строительству 15 газовозов ледокольного класса.

Об этом говорится в заявлении компании.

"С 8 января 2023 года действие контракта со "Звездой" будет приостановлено, и участие GTT на двух самых современных перевозчиках СПГ будет ограничено обеспечением безопасности проектов и целостности технологии в соответствии с действующими международными санкциями", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что в будущем портфель заказов GTT не будет больше включать проекты в России. Кроме того, начиная с 2023 года, годовые цели Группы будут исключать доходы и EBITDA, полученные от последних услуг, выполняемых в России.

Напомним, что российский рубль упал до восьмимесячного минимума из-за санкций и снижения цен на нефть.