Російський рубль впав до восьмимісячного мінімуму через санкції та зниження цін на нафту

Російський рубль посилив різке падіння у грудні через зниження світових цін на нафту та санкції Заходу, націлені на енергетичний сектор РФ, і досяг у четвер восьмимісячного мінімуму.

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Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що зараз державна валюта країни-агресора РФ коливається на рівні приблизно 72-75 рублів за один долар США. Це є найнижчим показником з квітня, коли Центральний банк Росії був змушений застосовувати штучні заходи з підтримки валюти.

Тоді були більш ніж удвічі збільшені відсоткові ставки та запроваджений контроль за капіталом. Крім того, Центробанк РФ змусив експортерів конвертувати 80% своїх доходів у рублі. Пізнішерегулятор скасував деякі з цих правил, коли стабілізувався обмінний курс.

Однак через те, що ціна на нафту, яка є найбільшим експортним товаром Росії, знизилася приблизно на третину в порівнянні з піковим значенням у червні, а також ембарго ЄС на морську нафту та діючі західні механізми обмеження цін, доходи РФ від експорту нафти, як очікується, впадуть. Це означає, що країна-агресор отримає менше іноземної валюти на підтримку рубля.

За даними міжнародного енергетичного агентства у грудні, доходи від експорту російської нафти в листопаді впали на $700 млн через падіння цін.

За словами глави Мінфіну РФ Антона Силуанова, обмінний курс незабаром стабілізується, хоча "невеликі коливання" будуть зберігатися.

Він додав, що нове бюджетне правило РФ, яке набирає чинності з наступного року, дозволить використати надлишкові доходи від нафти для стабілізації валюти у разі потреби.

Зазначимо, Міністерство фінансів РФ очікує, що через введення граничних цін на нафту у 2023 році дефіцит бюджету перевищить заплановані 2% оскільки доходи від експорту суттєво впадуть.

Нагадаємо, 5 грудня офіційно набло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського Союзу. Того ж дня почав застосовуватися ліміт ціни на російську нафту, яку запровадили Євросоюз, G7 та Австралія.