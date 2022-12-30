Российский рубль упал до восьмимесячного минимума из-за санкций и снижения цен на нефть

Российский рубль усилил резкое падение в декабре из-за снижения мировых цен на нефть и санкции Запада, нацеленных на энергетический сектор РФ, и достиг в четверг восьмимесячного минимума.

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Об этом сообщает CNN.

В настоящее время государственная валюта страны-агрессора РФ колеблется на уровне примерно 72-75 рублей за один доллар США.

Это самый низкий показатель с апреля, когда Центральный банк России был вынужден применять искусственные меры по поддержке валюты.

Тогда были более чем вдвое увеличены процентные ставки и введен контроль за капиталом. Кроме того, Центробанк РФ вынудил экспортеров конвертировать 80% своих доходов в рубли. Позже регулятор отменил некоторые из этих правил, когда стабилизировался обменный курс.

Однако из-за того, что цена на нефть, являющаяся крупнейшим экспортным товаром России, снизилась примерно на треть по сравнению с пиковым значением в июне, а также эмбарго ЕС на морскую нефть и действующие западные механизмы ограничения цен, доходы РФ от экспорта нефти, как ожидается, упадут. Это означает, что страна-агрессор получит меньше иностранной валюты для поддержки рубля.

По данным международного энергетического агентства в декабре, доходы от экспорта российской нефти в ноябре упали на $700 млн из-за падения цен.

По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, обменный курс в скором времени стабилизируется, хотя "небольшие колебания" будут сохраняться.

Он добавил, что новое бюджетное правило РФ, которое вступает в силу со следующего года, позволит использовать избыточные доходы от нефти для стабилизации валюты в случае необходимости.

Отметим, Министерство финансов РФ ожидает, что из-за введения предельных цен на нефть в 2023 году дефицит бюджета превысит запланированные 2%, поскольку доходы от экспорта существенно упадут.

Напомним, 5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского Союза. В тот же день начал применяться предел цены на российскую нефть, которую ввели Евросоюз, G7 и Австралия.