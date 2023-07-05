Розвідка Британії проаналізувала вплив спроби заколоту Пригожина на російську силову систему

Невдалий заколот засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина і його найманців у Росії загострив розбіжності серед російських силовиків.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Як зазначається, головнокомандувач Повітряно-космічними силами Росії Сергій Суровікін не з'являвся на публіці після заколоту ПВК "Вагнер" 23-24 червня, а заступник міністра оборони Юнус-Бек Євкуров був відсутній у виступі керівництва Міноборони 3 липня, яке транслювалось по телебаченню.

За інформацією розвідки, повідомлення про арешт Суровікіна не можуть бути підтверджені, але влада, ймовірно, буде з підозрою ставитися до його давнього зв'язку з "Вагнером", починаючи зі служби в Сирії з 2017 року. Водночас на відео потрапила розмова Євкурова з Пригожиним під час захоплення групою Ростова-на-Дону.

Аналітики додали, що, хоча Суровікін широко відомий на Заході своєю жорстокою репутацією, він є одним із найбільш поважних старших офіцерів російської армії, і будь-які офіційні санкції проти нього можуть викликати суперечку.

"Підозра, яка впала на старших офіцерів, підкреслює, як невдалий заколот Пригожина погіршив існуючі лінії розколу в російській системі національної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, військові аналітики вважають, що майбутнє ПВК "Вагнер" залишається невизначеним і можливо не буде пов'язане з Євгеном Пригожиним. Кремль натомість планує підпорядкувати найманців Міністерству оборони.