Російського генерала Суровікіна, який знав про заколот Пригожина, заарештували, — Financial Times

Заступника командувача окупаційним угрупованням в Україні, генерала Сергія Суровікіна затримали, тому що вважають його прихильником заколоту засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Про це повідомляє видання Financial Times з посиланням на власні джерела.

Суровікін і Пригожин мали тісні зв'язки. Офіційно російський генерал закликав його зупинити колони, коли "вагнеровець" заявив, що направить їх на Москву. Водночас, обізнані джерела видання стверджують, що Суровікін знав про наміри та підтримував заколот.

Останніми днями військовий злочинець не виходив на зв'язок, FT з'ясувало, що його арештували в рамках кампанії Кремля "розправитися з прихильниками "Вагнера" після невдалого заколоту".

"Члени московської еліти заявили, що Володимир Путін розпочав операцію по очищенню верхівки служб безпеки, намагаючись придушити критиків, відновити "порядок" і відновити своє панування після спроби державного перевороту в Росії", — йдеться в матеріалі видання.

Зауважимо, що Суровікін відомий жорстоку тактику бомбардувань у Сирії, він також керував вторгненням Росії в Україну, але його швидко понизили.

Союз Суровікіна та Пригожина також міг би пояснити той факт, що лідер "вагнеровців" публічно не був покараний. Слідчі ФСБ зрештою закрили проти нього справу і він вільно відправився до Булорусі, як і домовлявся з Лукашенком. Водночас жодну з офіційних вимог Пригожина російська влада не виконала.