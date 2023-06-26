Попри обіцянку Путіна: проти Пригожина не закрили кримінальну справу про заколот, - ЗМІ

Слідчі ФСБ продовжують розслідування кримінальної справи про організацію збройного заколоту (стаття 279 КК РФ), головним фігурантом якого став засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Про це повідомляє російське видання "Комерсант".

Про те, що розслідування справи проти Пригожина офіційно не припинено, підтверджує і джерело пропагандистського агенства РІА Новини в Генпрокуратурі РФ.

24 червня прес-секретар лідера країни-агресора РФ Дмитро Пєсков заявив, що справу про військовий заколот, порушену щодо Пригожина, буде припинено, а сам засновник ЧВК тихенько "піде" до Білорусі. Але представник Кремля не уточнив, що це означає.

Наступного дня, пише "Комерсант", з'явилися повідомлення про те, що справу припинено. Проте, за даними видання, до ранку 26 червня справа продовжує розслідуватись слідчим ФСБ Росії.

Джерело видання в Генпрокуратурі РФ повідомило, що ухвала про порушення справи "поки не скасована". За його словами, для ухвалення іншого рішення "пройшло надто мало часу".

Справу про військовий заколот щодо Євгена Пригожина порушили 23 червня, після того, як він оголосив про "марш справедливості" за участю ПВК "Вагнер".

У ніч проти 24 червня найманці увійшли до Ростов-на-Дону, після чого частина їх пішла "маршем" на Москву.

Увечері того ж дня після переговорів з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком засновник ПВК Вагнер заявив, що його бійці "йдуть у зворотному напрямку до польових таборів згідно з планом".

Наразі місцезнаходження Пригожина неможливо перевірити після його від'їзду з Ростова-на-Дону ввечері 24 червня. Російське агентство RTVI стверджує, що прес-служба Пригожина повідомила що він "передає привіт" і відповість на всі запитання, "коли він буде на зв'язку".