У Литві закликали НАТО посилити східний фланг, якщо Пригожин буде в Білорусі

Президент Литви Гітанас Науседа попередив, що НАТО необхідно зміцнити свій східний фланг, якщо власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин після невдалого бунту залишиться в Білорусі.

Про це пише The Guardian.

"Якщо Пригожин або частина групи "Вагнер" опиняться в Білорусі з незрозумілими планами і незрозумілими намірами, це буде означати лише те, що нам потрібно ще посилювати безпеку наших східних кордонів", - заявив Науседа після засідання Ради державної безпеки щодо спроби групи найманців повстати проти російського військового керівництва.

Він наголосив, що йдеться не лише про безпеку Литви, але й про НАТО загалом.

Науседа додав, що Литва посилить розвідку для вивчення "політичних аспектів і аспектів безпеки Білорусі".

На його думку, лідер країни-агресора РФ Володимир Путін може зіткнутися з новими проблемами для свого керівництва.

"Король голий", - констатував Науседа.

Зауважимо, у липні Литва прийматиме саміт НАТО. За словами президента країни, загальний план безпеки зустрічі не зміниться після останніх подій у Росії.

Нагадаємо, Євгеній Пригожин 23 червня повідомив, що його бойовики розпочали виконання поставлених завдань щодо "наведення ладу в країні".

За даними ЗМІ та власне Пригожина, "вагнерівці" взяли під контроль військові об'єкти РФ у Ростові-на-Дону й Воронежі та рухалися в напрямку Москви. На тлі цих подій у Москві та низці регіонів Росії було оголошено режим контртерористичної операції.

Однак ввечері 24 червня стало відомо, що Пригожин погодився зупинити рух своїх бойовиків після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком й "вагнерівці" розвернулися від Москви. Також була інформація, що вони залишили військовий штаб у Ростові-на-Дону.