В Литве призвали НАТО усилить восточный фланг, если Пригожин будет в Беларуси

Президент Литвы Гитанас Науседа предупредил, что НАТО необходимо укрепить свой восточный фланг, если владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин после неудачного бунта останется в Беларуси.

Об этом пишет The Guardian.

"Если Пригожин или часть группы "Вагнер" окажутся в Беларуси с непонятными планами и непонятными намерениями, это будет означать лишь то, что нам нужно еще усиливать безопасность наших восточных границ", - заявил Науседа после заседания Совета государственной безопасности в связи с попыткой группы наемников восстать против русского военного руководства.

Он отметил, что речь идет не только о безопасности Литвы, но и о НАТО в целом.

Науседа добавил, что Литва усилит разведку по изучению "политических аспектов и аспектов безопасности Беларуси".

По его мнению, лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин может столкнуться с новыми проблемами своего руководства.

"Король голый", – констатировал Науседа.

Отметим, что в июле Литва будет принимать саммит НАТО. По словам президента страны, общий план безопасности встречи не изменится после последних событий в России.

Напомним, Евгений Пригожин 23 июня сообщил, что его боевики приступили к выполнению поставленных задач по "наведению порядка в стране" .

По данным СМИ и собственно Пригожина, "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже и двигались в направлении Москвы. На фоне происходящего в Москве и ряде регионов России был объявлен режим контртеррористической операции.

Однако вечером 24 июня стало известно, что Пригожин согласился остановить движение своих боевиков после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и "вагнеровцы" развернулись от Москвы. Также была информация, что они покинули военный штаб в Ростове-на-Дону.