Это будет самоубийство для вагнеровцев. В ВСУ оценили риски нападения ЧВК "Вагнер" на Украину из Беларуси

Ситуация на границе с Беларусью остается стабильной и контролируемой, пока не зафиксировано наращивание сил противника.

Об этом заявил командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, комментируя заявления о возможном участии ЧВК "Вагнер" в нападении на Украину со стороны Беларуси.

"Наши войска продолжают наращивать оборонные средства. В усиленном режиме работают все службы от разведки до инженерных войск. Пока не наблюдается ни наращивание техники, ни живой силы противника", - отметил он.

По его словам, граница Украины находится под надежной защитой в режиме 24/7.

"Если же такое произойдет и враг попытается пересечь государственную границу для них, это будет ничто иное, как самоубийство. Наши воины готовы дать достойный ответ любому, кто решается пересечь государственную границу с оружием в руках", - заверил Наев.

Напомним, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 23 июня сообщил, что его боевики приступили к выполнению поставленных задач по "наведению порядка в стране".

По данным СМИ и собственно Пригожина, "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже и двигались в направлении Москвы. Глава ЧВК требовал доступа к высшему военному руководству РФ.

На фоне этих событий в Москве и ряде регионов России был объявлен режим контртеррористической операции (КТО).

Однако вечером 24 июня стало известно, что Пригожин согласился остановить движение своих боевиков после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и "вагнеровцы" развернулись от Москвы. Также была информация, что они покинули военный штаб в Ростове-на-Дону.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что уголовное дело по организации вооруженного мятежа Пригожиным закроют, а сам он "уйдет в Беларусь". Тогда же начали говорить о возможном участии ЧВК "Вагнер" в нападении на Украину со стороны Беларуси.