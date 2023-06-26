Це буде самогубство для вагнерівців. У ЗСУ оцінили ризики нападу ПВК "Вагнера" на Україну з Білорусі

Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається стабільною та контрольованою, наразі не зафіксовано нарощування сил противника.

Про це заявив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, коментуючи заяви щодо можливої участі ПВК "Вагнера" у нападі на Україну з боку Білорусі.

"Наші війська продовжують нарощувати оборонні засоби. У посиленому режимі працюють всі служби від розвідки до інженерних військ. Наразі не спостерігається ані нарощування техніки, ані живої сили противника", - зазначив він.

За його словами, кордон України знаходиться під надійним захистом в режимі 24/7.

"Якщо ж таке станеться і ворог спробує перетнути державний кордон для них це буде ніщо інше, як самогубство. Наші воїни готові дати гідну відповідь будь-кому, хто наважується перетнути державний рубіж зі зброєю в руках", - запевнив Наєв.

Нагадаємо, засновник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин 23 червня повідомив, що його бойовики розпочали виконання поставлених завдань щодо "наведення ладу в країні".

За даними ЗМІ та власне Пригожина, "вагнерівці" взяли під контроль військові об'єкти РФ у Ростові-на-Дону й Воронежі та рухалися в напрямку Москви. Очільник ПВК вимагав доступу до вищого військового керівництва РФ.

На тлі цих подій у Москві та низці регіонів Росії було оголошено режим контртерористичної операції (КТО).

Однак ввечері 24 червня стало відомо, що Пригожин погодився зупинити рух своїх бойовиків після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком й "вагнерівці" розвернулися від Москви. Також була інформація, що вони залишили військовий штаб у Ростові-на-Дону.

Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначав, що кримінальну справу щодо організації збройного заколоту Пригожиним закриють, а сам він "піде в Білорусь". Тоді ж почали говорити про можливу участь ПВК "Вагнера" у нападі на Україну з боку Білорусі.