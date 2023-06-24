Пригожин после разговора с Лукашенко согласился остановить движение "вагнеровцев" Россией, боевики разворачиваются

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, по результатам которых Пригожин согласился остановить движение своих боевиков на территории России. Соответствующее заявление пресс-службы Лукашенко сначала обнародовал Telegram-канал "Пул первого", приближенный к политику.

Отмечается, что соответствующие переговоры продолжались в течение дня и Лукашенко вел их по согласованию с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как указывается в сообщении, Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения "вагнеровцев" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

"На данный момент на столе – абсолютно выгодный и приемлемый вариант решения ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК "Вагнер", – добавили в пресс-службе белорусского диктатора.

А в Telegram-канале пресс-службы Пригожина через несколько минут появилось голосовое сообщение, в котором глава боевиков сказал об отступлении от Москвы:

"Мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану", - заявил Пригожин, объяснив это решение тем, что ЧВК "Вагнер" хотели расформировать и настал момент, когда может быть "пролита российская кровь". По его словам, "вагнеровцы" не дошли до Москвы 200 километров.

Напомним, Евгений Пригожин 23 июня сообщил, что его боевики приступили к выполнению поставленных задач по "наведению порядка в стране".

По данным СМИ и собственно Пригожина, "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже и двигались в направлении Москвы. Глава ЧВК требовал доступа к высшему военному руководству РФ.

В свою очередь российский диктатор Путин заявлял, что "вагнеровцы" такими действиями подталкивают страну к капитуляции. Тогда он сказал, что армия и правоохранители получили необходимые приказы для подавления восстания.

На фоне этих событий в Москве и ряде регионов России объявлен режим контртеррористической операции (КТО).