"Лучше относиться осторожно". В Минобороны ответили, стоит ли украинцам радоваться по поводу мятежа в РФ

К мятежу в России нужно относиться осторожно и готовиться к любым сценариям. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, российская нежизнеспособная система запустила программу самоуничтожения.

"Никакой конспирологии или мирового сговора в этом нет. Это естественные процессы. Они (россияне – ред.) в таком виде себя уничтожат как государство, а мы естественно победим, потому что эволюционно готовы двигаться вперед", – отметила Маляр.

Она добавила, что начавшиеся в России события следует расценивать как неизбежную деградацию российского государства. Для Украины это значит окно возможностей.

"Стоит ли нам радоваться? Лучше относиться осторожно и готовиться к любым сценариям", – написала чиновница.

Напомним, основатель террористической ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 23 июня сообщил, что его боевики приступили к выполнению поставленных задач по "наведению порядка в стране".

По данным СМИ и собственно Пригожина, "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже и двигаются в направлении Москвы. Глава ЧВК требовал доступа к высшему военному руководству РФ.

В свою очередь президент России Путин заявил, что "вагнеровцы" такими действиями подталкивают страну к капитуляции. По его словам, армия и правоохранители получили необходимые приказы для подавления "восстания".

На фоне этих событий в Москве и ряде регионов России объявили режим контртеррористической операции (КТО). Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, российские силовики готовят столицу РФ к обороне.