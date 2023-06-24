Москва готовится к осаде: в столицу стягивают военную технику с резервов

В Москве и ряде регионов Российской Федерации объявили режим контртеррористической операции (КТО). Саму столицу силовики готовятся к обороне от так называемого "демарша" ППК "Вагнер", о котором объявил основатель террористической организации Евгений Пригожин.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

В столицу страны-агрессора стягивают военную технику, которая до сих пор оставалась в резерве и в приграничных регионах.

По данным украинской разведки, Москву практически изолировали: на каждом перекрестке и на выездах из столицы установили усиленные патрули. Проводится массовый уход за автотранспортом с акцентом на большие закрытые фургоны.

Разведчики выяснили, что по городу движется большое количество автобусов без номеров и опознавательных знаков с вооруженными людьми внутри.

Несмотря на заявления пропагандистских СМИ, ГУР установило, что власти остановили движение межрегионального пассажирского транспорта в районе Москвы. Также приостановили грузовые и почтовые перевозки.

В этой связи силовики получили разрешение на:

прослушивание любых разговоров и проверку переписки;

проведение задержаний и обысков без дополнительных согласований;

силовой доступ в частные и служебные помещения;

использование автомобильного транспорта граждан и организаций;

отключение всех видов связи;

"Удаление физических лиц с участков местности и объектов".

Местные паблики сообщают, что якобы "в окрестностях столицы роют окопы".

Мятеж в России: что происходит

По состоянию на 14:30 президент РФ Путин признал, что боевики ППК "Вагнер" блокируют Ростов-на-Дону. Источник в российских спецслужбах заявил агентству Reuters, что якобы "вагнеровцы" взяли под контроль все военные объекты в Воронеже.

Основатель "Вагнера" Пригожин заявляет, что "ведет свои силы в направлении Москвы". На фоне этого известно, что движение по трассе М-4 "Дон" было перекрыто на границе Липецкой и Воронежской областей.