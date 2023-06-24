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Москва готовится к осаде: в столицу стягивают военную технику с резервов
В Москве и ряде регионов Российской Федерации объявили режим контртеррористической операции (КТО). Саму столицу силовики готовятся к обороне от так называемого "демарша" ППК "Вагнер", о котором объявил основатель террористической организации Евгений Пригожин.
Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.
В столицу страны-агрессора стягивают военную технику, которая до сих пор оставалась в резерве и в приграничных регионах.
По данным украинской разведки, Москву практически изолировали: на каждом перекрестке и на выездах из столицы установили усиленные патрули. Проводится массовый уход за автотранспортом с акцентом на большие закрытые фургоны.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Разведчики выяснили, что по городу движется большое количество автобусов без номеров и опознавательных знаков с вооруженными людьми внутри.
Несмотря на заявления пропагандистских СМИ, ГУР установило, что власти остановили движение межрегионального пассажирского транспорта в районе Москвы. Также приостановили грузовые и почтовые перевозки.
В этой связи силовики получили разрешение на:
- прослушивание любых разговоров и проверку переписки;
- проведение задержаний и обысков без дополнительных согласований;
- силовой доступ в частные и служебные помещения;
- использование автомобильного транспорта граждан и организаций;
- отключение всех видов связи;
- "Удаление физических лиц с участков местности и объектов".
Местные паблики сообщают, что якобы "в окрестностях столицы роют окопы".
Мятеж в России: что происходит
По состоянию на 14:30 президент РФ Путин признал, что боевики ППК "Вагнер" блокируют Ростов-на-Дону. Источник в российских спецслужбах заявил агентству Reuters, что якобы "вагнеровцы" взяли под контроль все военные объекты в Воронеже.
Основатель "Вагнера" Пригожин заявляет, что "ведет свои силы в направлении Москвы". На фоне этого известно, что движение по трассе М-4 "Дон" было перекрыто на границе Липецкой и Воронежской областей.