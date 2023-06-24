ЧВК "Вагнер" взяла под контроль "все военные объекты в Воронеже", — Reuters

Источник в российских спецслужбах заявил агентству Reuters, что якобы боевики ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина взяли под контроль все военные объекты в Воронеже.

Об этом агентство сообщило утром 24 июня.

"Боевики "Вагнера" взяли под свой контроль военные объекты в Воронеже. Город расположен примерно в 500 км к югу от Москвы", - говорится и сообщены.

Однако уточняется, что издание не может подтвердить/проверить это утверждение.

"Военный переворот" в России: что происходит

Основатель террористической ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 23 июня сообщил, что его боевики приступили к выполнению поставленных задач по "наведению порядка в стране", которые в Украине уже начали называть "государственным переворотом".

"Вагнеровцы" якобы имеют определенные успехи и заявляют, что военные регулярной российской армии "переходят на их сторону".

Пригожин отчитался о следующих результатах "работы ночью":

якобы "вагнеровцы" сбили несколько российских вертолетов";

якобы ЧВК "Вагнер" "захватила штаб ЮВО, отдел полиции, здание МВД, УФСБ, администрацию Ростова-на-Дону".

Генпрокуратура РФ возбудила против него дело по "призыву к вооруженным мятежам".

Из-за событий в РФ на территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции. В столице отменены ранее объявленные массовые мероприятия.

Лидер Российской Федерации Владимир Путин заявил, что "вагнеровцы" такими действиями подталкивают РФ к капитуляции, не уточняя в каком конфликте. По его словам, армия и правоохранители получили необходимые приказы для подавления "восстания".