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ПВК "Вагнер" взяла під контроль "усі військові об'єкти у Воронежі", — Reuters
Джерело у російських спецслужбах заявило агентству Reuters, що нібито бойовики ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина взяли під контроль усі військові об'єкти у Воронежі.
Про це агентство повідомило зранку 24 червня.
"Бойовики "Вагнера" взяли під свій контроль військові об’єкти у Воронежі. Місто розташоване приблизно за 500 км на південь від Москви", — йдеться у повідомленні.
Проте уточнюється, що видання не може достовірно підтвердити це твердження.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Військовий переворот" в Росії: що відбувається
Засновник терористичної ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 23 червня повідомив, що його бойовики розпочали виконання поставлених завдань щодо "наведення ладу в країні", що в Україні вже почали називати "державним переворотом".
"Вагнеровці" нібито мають певні успіхи та заявляють, що військові регулярної російської армії "переходять на їхній бік".
Пригожин відзвітував про такі результати "роботи вночі":
- нібито "вагнеровці" збили декілька російських гелікоптерів";
- нібито ПВК "Вагнер" "захопила штаб ЮВО, відділ поліції, будівлю МВС, УФСБ, адміністрацію Ростова-на-дону".
Генпрокуратура РФ порушила проти нього справу через "заклик до збройного заколоту".
Через події в РФ на території Москви та Московської області запроваджено режим контртерористичної операції. У столиці скасовано раніше оголошені масові заходи.
Лідер Російської Федерації Володимир Путін заявив, що "вагнеровці" такими діями підштовхують РФ до капітуляції, не уточнюючи в якому конфлікті. За його словами, армія та правоохоронці отримали необхідні накази для придушення "повстання".