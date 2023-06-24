"Вагнер подталкивает Россию к капитуляции": Путин обратился к россиянам из-за "военного мятежа"

Лидер Российской Федерации Владимир Путин обратился к гражданам РФ из-за решения ЧВК "Вагнер" "устроить военный мятеж". Он заявил, что "вагнеровцы" такими действиями подталкивают РФ к капитуляции, не уточняя в каком конфликте.

Трансляцию обращения вело прокремлевское агентство ТАСС.

Российский президент заявил, что будет пытаться "спасти страну". С этой целью он принял ряд решений. В частности, сообщил, что армия и правоохранители получили необходимые приказы для подавления "восстания", организованного ЧВК "Вагнер".

Он также призвал мятежников "прекратить участие в преступных действиях" и "не совершать роковой ошибки".

Он назвал ситуацию в Ростове-на-Дону во время вооруженного мятежа "сложным". По его словам, в городе заблокирована работа гражданского и военного управления. Конкретных примеров Путин не приводит. Он также назвал действия "вагнеровцев" предательством.

Напомним, основатель террористической ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 23 июня сообщил, что его боевики приступили к выполнению поставленных задач по "наведению порядка в стране", что в Украине уже начали называть "государственным переворотом".

"Вагнеровцы" якобы имеют определенные успехи и заявляют, что военные регулярной российской армии "переходят на их сторону". В то же время, государственные СМИ и высшее военно-политическое руководство страны умалчивают о событиях в РФ. Delo.ua отследило главные события "российского переворота" .