Зеленский о "мятеже" в РФ: кто выбирает путь зла – разрушает сам себя

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на события в РФ, которые Москва назвала "военным мятежом". Глава государства отметил, что страна-агрессор, избрав путь террора, в конце концов сама себя разрушит.

Об этом он написал в своих социальных сетях, в том числе в Facebook.

"Каждый, кто выбирает путь зла, – разрушает сам себя. Посылает колонны военных уничтожать жизнь другой страны – и не может удержать их от бегства и предательства, когда жизнь сопротивляется", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что Россия поначалу терроризировала мирные украинские города и села ракетными ударами. Впоследствии начала "унижаться, чтобы получить "Шахеды". Президент также напомнил об отношении российских командиров к своим солдатам. В частности, они бросали на верную смерть тысячи военных".

"Презирает людей и бросает на войну сотни тысяч - чтобы наконец забаррикадироваться в Московской области от тех, кого сам вооружил. Россия долго маскировала пропагандой свою слабость и глупость своего правления. А теперь хаоса уже столько, что ни одной ложью его не скроешь. И все это – один человек, который снова и снова пугает 1917 годом, хотя вообще ни к чему другому привести не способен", — прокомментировал Зеленский обращение Путина, пытавшегося провести параллели с революциями в РФ в предыдущих веках.

Зеленский уверен, что Россия демонстрирует слабость и это очевидно.

"И чем дольше Россия будет держать свои войска и наемников на нашей земле, тем больше хаоса, боли и проблем для себя потом получит. Это тоже очевидно", — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Силы обороны Украины способны оградить не только Родину, но и Европу от "расползания российского зла и хаоса".

Напоследок гарант обратился к украинцам: "Сохраняем нашу крепость, единство и силу. Все наши командующие, все наши воины знают, что делать. Слава Украине!"

На ситуацию также отреагировали другие украинские политики. В частности, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter: "Ближайшие 48 часов определят новый статус РФ. Либо полноценная Гражданская война, либо договорный Транзит власти, либо Временная передышка перед следующим этапом падения путинского режима. Все потенциальные игроки сейчас определяются, на чьей они стороне. Пока что в РФ царит потрясающее "элитное" молчание".

Секретарь СНБО Алексей Данилов также прокомментировал в Twitter: "Украинская формула устойчивого мира предполагает выход на границы 1991 года и запуск процессов саморазрушения России. Как война началась, так она и закончится – внутри РФ. Процесс начат".

Напомним, основатель террористической ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 23 июня сообщил, что его боевики приступили к выполнению поставленных задач по "наведению порядка в стране".

"Вагнеровцы" якобы имеют определенные успехи и заявляют, что военные регулярной российской армии "переходят на их сторону". Delo.ua отследило главные события "российского мятежа".