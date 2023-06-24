Российские банки резко подняли курсы валют и не могут объяснить причины

На фоне мятежа в России крупнейшие российские банки начали резко поднимать курсы валют. Доллар за сутки в среднем прибавил в цене 20-30 рублей, евро – 10-15 рублей.

Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на данные финучреждений.

По состоянию на утро российские банки в среднем подняли курс доллара до 100 рублей, евро - до 90 р.

Самые высокие курсы предлагает Росбанк: 105 рублей за доллар и 115 рублей за евро, самые выгодные в Промсвязи – 84,87 и 93,06. В Сбербанке – 88,33 и 94,16 рубля соответственно. Заметим, что в преддверии российские экономисты прогнозировали постепенное ослабление доллара.

Валюта в РФ действительно дешевела до вечера 23 июня. В мае российский рубль поднимался до максимума из-за подорожания нефти.

В настоящее время российские банки официально не объясняют резкое повышение курсов валют. В профильном комитете Госдубы заявили, что решения о поднятии курсов безосновательны.

Напомним, после того, как основатель террористической ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин фактически объявил о "наведении порядков", что в Кремле впоследствии назвали "военным мятежом", акции российских компаний резко обвалились.

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