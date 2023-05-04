Российский рубль взлетел до максимума из-за подорожания нефти

Российский рубль в четверг резко поднялся до максимума, поскольку цены на нефть стабилизировались после недавнего падения и смогли противодействовать влиянию сокращения предложения иностранной валюты.

По состоянию на 4 мая рубль укрепился на 1,6% по отношению к доллару до 77,94 и на 1,8% до 86,17 против евро. Это самый большой показатель с начала апреля, пишет Reuters.

Рубль резко укрепился после того, как центральный банк удержал процентные ставки на стабильном уровне в пятницу, но сохранил перспективу будущих повышений.

Рубль также выиграл высокие цены на нефть в течение апреля, что означает увеличение доходов от экспорта для российских экспортеров.

Однако в мае цены на российскую нефть марки Brent, глобальный ориентир основного экспорта России, упали на 0,1% до 72,29 долларов за баррель, снизив предварительную прибыль.

Издание сообщает, что снижение цен на нефть до 73 долларов с 80 долларов за баррель повлечет давление на рубль и может привести к очередной волне ослабления. Пара доллар-рубль может вернуться в диапазон 80-82,5.

Ранее Bloomberg сообщал, что Россия, вероятно, возобновит покупку иностранной валюты для своих резервов уже в текущем месяце, поскольку рост доходов от нефти стабилизирует государственные финансы, несмотря на усилия США и Европы сократить доходы Кремля.

Кроме того, поставки российской нефти уже превысили 4 миллиона баррелей в день, что является рекордом с начала полномасштабного вторжения России в Украину.