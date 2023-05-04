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Економіка
Дата публікації

Російський рубль злетів до максимуму через подорожчання нафти

нафта, росія
Зниження цін на нафту спричинить тиск на рубль. Фото: Рixabay

Російський рубль у четвер різко піднявся до максимуму, оскільки ціни на нафту стабілізувалися після нещодавнього падіння та змогли протидіяти впливу скорочення пропозиції іноземної валюти.

Станом на 4 травня рубль зміцнився на 1,6% по відношенню до долара до 77,94 та на 1,8% до 86,17 проти євро. Це найбільший показник з початку квітня, пише Reuters.

Рубль різко зміцнився після того, як центральний банк утримав процентні ставки на стабільному рівні в п'ятницю, але зберіг перспективу майбутніх підвищення.

Рубль також виграв від високих цін на нафту протягом квітня, що означає збільшення доходів від експорту для російських експортерів.

Проте в травні ціни на російську нафту марки Brent, глобальний орієнтир основного експорту Росії, впали на 0,1% до 72,29 доларів за барель, знизивши попередній прибуток.

Видання повідомляє, що зниження цін на нафту до 73 доларів з 80 доларів за барель спричинить тиск на рубль і може призвести до чергової хвилі ослаблення. Пара долар-рубль може повернутися повернеться в діапазон 80-82,5.

Раніше Bloomberg повідомляв, що Росія, ймовірно, відновить купівлю іноземної валюти для своїх резервів уже цього місяця, оскільки зростання доходів від нафти стабілізує державні фінанси, незважаючи на зусилля США та Європи скоротити доходи Кремля.

Окрім того, поставки російської нафти вже  перевищили 4 мільйони барелів на день, що є рекордом з початку повномасштабного вторгнення Росії в  Україну.

Автор:
Тетяна Гойденко