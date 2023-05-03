Експорт російської нафти продовжує встановлювати чергові рекорди

Поставки російської нафти вже перевищили 4 мільйони барелів на день, що є рекордом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані про танкерні перевезення.

Видання зауважує, що через два місяці після того, як Москва погрожувала скоротити видобуток нафти, немає жодних ознак стійкого падіння потоків сирої нафти з РФ.

Так, за тиждень з 21 по 28 квітня нафтовий експорт становив 4,1 млн барелів на добу, так само як і в останній тиждень березня.

У середньому за останні чотири тижні добовий експорт становив 3,5 млн барелів. Це максимальний рівень за останні 14 місяців.

Фактично цього року не змінилися і обсяги переробки нафти. У перші 19 днів квітня вони навіть перевищували показник всього квітня 2022 року на 720 тисяч барелів на добу.

Як зауважує Bloomberg, Міністерство енергетики РФ повідомило, що в березні видобуток нафти було скорочено на 700 000 барелів на день.

"Але збільшення поставок ставить під сумнів розмір будь-якого скорочення виробництва нафти", - підсумовує видання.

Зауважимо, попри західні санкції у березні Росія спромоглася довести обсяг експорту своєї сирої нафти до довоєнного рівня, що дозволило країні-агресору заробити $12,7 млрд.

Росія, яка є другим у світі експортером сирої нафти, знайшла покупців у Китаї та Індії, що частково компенсувало втрату європейського ринку.

Наразі Індія відправляє до Європи близько 360 тисяч барелів нафтопродуктів на добу. Водночас країна щодня купляє понад 2 млн барелів російської сирої нафти. Тобто російська нафта продовжує заправляти автомобілі європейців, але тепер завдяки Індії.

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