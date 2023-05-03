Экспорт российской нефти продолжает устанавливать очередные рекорды

Поставки российской нефти уже превысили 4 миллиона баррелей в день, что является рекордом с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные о танкерных перевозках.

Издание отмечает, что через два месяца после того, как Москва угрожала сократить добычу нефти, нет никаких признаков устойчивого падения потоков сырой нефти из РФ.

Так, за неделю с 21 по 28 апреля нефтяной экспорт составил 4,1 млн баррелей в сутки, равно как и в последнюю неделю марта.

В среднем за последние четыре недели суточный экспорт составил 3,5 млн баррелей. Это максимальный уровень за последние 14 месяцев.

Фактически в текущем году не изменились и объемы переработки нефти. В первые 19 дней апреля они даже превышали показатель всего апреля 2022 на 720 тысяч баррелей в сутки.

Как отмечает Bloomberg, Министерство энергетики РФ сообщило, что в марте добыча нефти была сокращена на 700 000 баррелей в день .

"Но увеличение поставок подвергает сомнению размер любого сокращения производства нефти", - заключает издание.

Заметим, что несмотря на западные санкции в марте Россия смогла довести объем экспорта своей сырой нефти до довоенного уровня, что позволило стране-агрессору заработать $12,7 млрд.

Россия, являющаяся вторым в мире экспортером сырой нефти, нашла покупателей в Китае и Индии, что частично компенсировало потерю европейского рынка.

В настоящее время Индия отправляет в Европу около 360 тысяч баррелей нефтепродуктов в сутки. В то же время страна ежедневно покупает более 2 млн. баррелей российской сырой нефти. То есть, российская нефть продолжает заправлять автомобили европейцев, но теперь благодаря Индии.

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