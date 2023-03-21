Найбільшим постачальником сирої нафти до Китаю стала Росія

Оскільки російська нафта потрапила під санкції і в Китаї її розкуповували з великими знижками, Росія випередила Саудівську Аравію, ставши найбільшим постачальником нафти в Китай за перші два місяці 2023 року.

Згідно з даними Головного митного управління, надходження з Росії склали 15,68 млн тонн у січні-лютому, або 1,94 млн барелів на день, що на 23,8% більше порівняно з 1,57 млн ​​б/д за відповідний період 2022 року, повідомляє Reuters.

Минулого року Росія була другим за величиною постачальником сирої нафти в Китай, поставивши 86,2 мільйона тонн, лідирувала Саудівська Аравія, яка продала 87,49 млн тонн сирої нафти протягом року.

Введені через війну проти України Західні санкції обмежили доступ покупців до сировини з Росії, що призвело до торгівлі з великими знижками.

Видання зазначає, що для китайських нафтопереробних компаній така політика була дуже вигідною, оскільки давала їм змогу купувати нафту із знижкою у 8 доларів за барель.

Щоб не порушувати санкції, китайські нафтопереробники використовують трейдерів-посередників для доставки та страхування російської сирої нафти.

Зростання ціни на нафту відбулася після зустрічі між Саудівською Аравією та Росією. На тлі високих очікувань попиту з Китаю ринок заспокоївся, але 20 березня ціна на нафту впала до найнижчого рівня за 15 місяців через побоювання рецесії, яка може призвести до зниження попиту на пальне.