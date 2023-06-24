Москва готується до облоги: до столиці стягують військову техніку з резервів

В Москві та низці регіонів Російської Федерації оголосили режим контртерористичної операції (КТО). Саму столицю силовики готують до оборони від так званого "демаршу" ПВК "Вагнер", про який оголосив засновник терористичної організації Євген Пригожин.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

До столиці країни-агресора стягують військову техніку, яка досі залишалась в резерві та в прикордонних регіонах.

За даними української розвідки, Москву практично ізолювали: на кожному перехресті та на виїздах зі столиці встановили посилені патрулі. Проводиться масовий догляд автотранспорту з акцентом на великі закриті фургони.

Розвідники з'ясували, що містом рухається велика кількість автобусів без номерів та розпізнавальних знаків з озброєними людьми всередині.

Незважаючи на заяви пропагандиських ЗМІ, ГУР встановило, що влада зупинила рух міжрегіонального пасажирського транспорту в районі Москви. Також призупинили вантажні та поштові перевезення.

В зв’язку з цим силовики отримали дозвіл на:

прослуховування будь-яких розмов та перевірку переписки;

проведення затримань та обшуків без додаткових погоджень;

силовий доступ в приватні та службові приміщення;

використання автомобільного транспорту громадян та організацій;

відключення всіх видів зв’язку;

"Видалення фізичних осіб з ділянок місцевості та об’єктів".

Місцеві пабліки повідомляють, що нібито "на околицях столиці риють окопи".

Заколот в Росії: що відбувається

Станом на 14:30 президент РФ Путін визнав, що бойовики ПВК "Вагнер" блокують Ростов-на-Дону. Джерело у російських спецслужбах заявило агентству Reuters, що нібито "вагнеровці" взяли під контроль усі військові об'єкти у Воронежі.

Засновник "Вагнера" Пригожин заявляє, що "веде свої сили в напрямку Москви". На тлі цього відомо, що рух трасою М-4 "Дон" було перекрито на кордоні Липецької та Воронезької областей.