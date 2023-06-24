"Прогнозировать последствия рано". Кулеба прокомментировал мятеж в России

Любые проблемы в России являются преимуществом для Украины, но прогнозировать последствия еще рано. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя мятеж в стране-агрессоре, передает "Суспільне".

"В России происходит восстание во главе с [основателем ПВК "Вагнер" Евгением] Пригожиным и его военными "вагнерами". Любая проблема в тылу врага отвечает нашим интересам. Но сейчас очень рано прогнозировать последствия, потому что Пригожин восстал против всей российской машины", – сказал дипломат.

По словам министра, международные партнеры внимательно следят за ситуацией.

При этом в Twitter Кулеба призвал, в частности, предоставить Украине оружие на фоне событий в РФ.

"Те, кто говорил, что Россия слишком сильна, чтобы проиграть: смотрите сейчас. Пора отказаться от фальшивого нейтралитета и страха эскалации; дать Украине все необходимое оружие; забудьте о дружбе или бизнесе с Россией. Пора положить конец злу, которое все презирали, но слишком боялись уничтожить", – отметил он.

Напомним, основатель террористической ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 23 июня сообщил, что его боевики приступили к выполнению поставленных задач по "наведению порядка в стране".

По данным СМИ и собственно Пригожина, "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове и Воронеже и двигаются в направлении Москвы. Глава ЧВК требовал доступа к высшему военному руководству РФ.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что "вагнеровцы" такими действиями подталкивают РФ к капитуляции. По его словам, армия и правоохранители получили необходимые приказы для подавления "восстания".

На фоне этих событий в Москве и ряде регионов России объявили режим контртеррористической операции (КТО). Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, российские силовики готовят столицу РФ к обороне.