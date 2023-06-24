"Прогнозувати наслідки зарано". Кулеба прокоментував заколот у Росії

Будь-які проблеми в Росії є перевагою для України, але прогнозувати наслідки ще зарано. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи заколот у країні-агресорці, передає "Суспільне".

"У Росії відбувається повстання на чолі з [засновником ПВК "Вагнер" Євгенієм] Пригожиним і його військовими "вагнерами". Будь-яка проблема в тилу ворога відповідає нашим інтересам. Але зараз дуже рано прогнозувати наслідки, тому що Пригожин повстав проти всієї російської машини", – сказав дипломат.

За словами міністра, міжнародні партнери уважно стежать за ситуацією.

При цьому в Twitter Кулеба закликав, зокрема, надати Україні зброю на тлі подій у РФ.

"Ті, хто казав, що Росія надто сильна, щоб програти: дивіться зараз. Час відмовитися від фальшивого нейтралітету та страху ескалації; дати Україні всю необхідну зброю; забудьте про дружбу чи бізнес з Росією. Час покласти край злу, яке всі зневажали, але надто боялися знищити", – зазначив він.

Нагадаємо, засновник терористичної ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 23 червня повідомив, що його бойовики розпочали виконання поставлених завдань щодо "наведення ладу в країні".

За даними ЗМІ та власне Пригожина, "вагнерівці" взяли під контроль військові об'єкти РФ у Ростові й Воронежі та рухаються в напрямку Москви. Очільник ПВК вимагав доступу до вищого військового керівництва РФ.

Своєю чергою президент РФ Володимир Путін заявив, що "вагнеровці" такими діями підштовхують РФ до капітуляції. За його словами, армія та правоохоронці отримали необхідні накази для придушення "повстання".

На тлі цих подій у Москві та низці регіонів Росії оголосили режим контртерористичної операції (КТО). Як повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України, російські силовики готують столицю РФ до оборони.