Мятеж в России. Эрдоган сказал Путину о готовности "внести вклад в решение событий"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, во время которого сказал, что готов внести вклад в урегулирование ситуации в стране-агрессоре. Об этом сообщила канцелярия Эрдогана.

"Президент Эрдоган во время разговора отметил важность действовать здравым смыслом. Во время разговора было отмечено, что никто не должен брать на себя ответственность за произошедшее в России. Президент Эрдоган заявил, что мы, как Турция, готовы внести свой вклад в решение событий в этом контексте как можно скорее", – говорится в сообщении.

Напомним, основатель террористической ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 23 июня сообщил, что его боевики приступили к выполнению поставленных задач по "наведению порядка в стране".

По данным СМИ и собственно Пригожина, "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове и Воронеже и двигаются в направлении Москвы. Глава ЧВК требовал доступа к высшему военному руководству РФ.

В свою очередь российский диктатор Путин заявил, что "вагнеровцы" такими действиями подталкивают РФ к капитуляции. По его словам, армия и правоохранители получили необходимые приказы для подавления "восстания".

На фоне этих событий в Москве и ряде регионов России объявили режим контртеррористической операции (КТО). Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, российские силовики готовят столицу РФ к обороне.