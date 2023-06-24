Заколот у Росії. Ердоган сказав Путіну про готовність "зробити внесок у вирішення подій"

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, під час якої сказав, що готовий зробити внесок у врегулювання ситуації в країні-агресорці. Про це повідомила канцелярія Ердогана.

"Президент Ердоган під час розмови наголосив на важливості діяти здоровим глуздом. Під час розмови було наголошено, що ніхто не повинен брати на себе відповідальність за те, що сталося в Росії. Президент Ердоган заявив, що ми, як Туреччина, готові зробити свій внесок у вирішення подій у цьому контексті якнайшвидше", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, засновник терористичної ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 23 червня повідомив, що його бойовики розпочали виконання поставлених завдань щодо "наведення ладу в країні".

За даними ЗМІ та власне Пригожина, "вагнерівці" взяли під контроль військові об'єкти РФ у Ростові й Воронежі та рухаються в напрямку Москви. Очільник ПВК вимагав доступу до вищого військового керівництва РФ.

Своєю чергою російський диктатор Путін заявив, що "вагнеровці" такими діями підштовхують РФ до капітуляції. За його словами, армія та правоохоронці отримали необхідні накази для придушення "повстання".

На тлі цих подій у Москві та низці регіонів Росії оголосили режим контртерористичної операції (КТО). Як повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України, російські силовики готують столицю РФ до оборони.